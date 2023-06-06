'Yaz Şarkısı'nın çekimleri başladı

Çok yakında ekran yolculuğuna başlayacak olan dizi, okumak için geldiği İstanbul’da babasının hayaline tutunan ve o hayali gerçekleştirmeye çalışan Yaz’ın (Nilsu Berfin Aktaş) hikayesini konu alıyor. Rize’nin eşsiz doğasında başlayan çekimler daha sonra İstanbul’da devam edecek.

Doğa Can Anafarta’nın yönetmenliğini yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda; Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zehra Yılmaz, Duygu Karaca, Su Şanad, Merve Sevin, Ömer Kılıç ve Selin Vardarlı gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yaz Şarkısı, çok yakında FOX’ta.