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'Yaz Şarkısı'nın çekimleri başladı

Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği FOX’un yeni dizisi “Yaz Şarkısı”nın çekimleri geçtiğimiz gün başladı.

'Yaz Şarkısı'nın çekimleri başladı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 06-06-2023 15:59

 

Çok yakında ekran yolculuğuna başlayacak olan dizi, okumak için geldiği İstanbul’da babasının hayaline tutunan ve o hayali gerçekleştirmeye çalışan Yaz’ın (Nilsu Berfin Aktaş) hikayesini konu alıyor. Rize’nin eşsiz doğasında başlayan çekimler daha sonra İstanbul’da devam edecek.

Doğa Can Anafarta’nın yönetmenliğini yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda; Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zehra Yılmaz, Duygu Karaca, Su Şanad, Merve Sevin, Ömer Kılıç ve Selin Vardarlı gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yaz Şarkısı, çok yakında FOX’ta.

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