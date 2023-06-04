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Yaz Şarkısı dizisinin okuma provası yapıldı

Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği FOX’un yeni dizisi “Yaz Şarkısı”nın cast çalışmaları tamamlandı.

Yaz Şarkısı dizisinin okuma provası yapıldı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 04-06-2023 22:55

Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç ve Efekan Can'ın başrollerini paylaştığı dizinin oyuncuları, okuma provasında bir araya geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizi; okumak için geldiği İstanbul’da babasının hayaline tutunan ve o hayali gerçekleştirmeye çalışan Yaz’ın hikayesini konu alıyor.

Doğa Can Anafarta’nın yönetmenliğini yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda; Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zehra Yılmaz, Duygu Karaca, Su Şanad, Merve Sevin, Ömer Kılıç ve Selin Vardarlı gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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