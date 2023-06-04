Yaz Şarkısı dizisinin okuma provası yapıldı

Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç ve Efekan Can'ın başrollerini paylaştığı dizinin oyuncuları, okuma provasında bir araya geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizi; okumak için geldiği İstanbul’da babasının hayaline tutunan ve o hayali gerçekleştirmeye çalışan Yaz’ın hikayesini konu alıyor.

Doğa Can Anafarta’nın yönetmenliğini yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda; Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zehra Yılmaz, Duygu Karaca, Su Şanad, Merve Sevin, Ömer Kılıç ve Selin Vardarlı gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.