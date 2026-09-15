Alper Kömürcü’den İpek Açar’a Aşk Bombası! “Seni Çok Seviyorum”

İpek Açar ile Alper Kömürcü evliliklerinin 7’nci yılını sosyal medyada yaptıkları romantik paylaşımla kutladı. Yıllardır gözlerden uzak ama oldukça güzel bir evlilik sürdüren çift bu özel günü de birbirlerine yazdıkları sevgi dolu sözlerle taçlandırdı.

2019 yılında nikâh masasına oturan İpek Açar ve Alper Kömürcü aradan geçen yıllara rağmen aşklarını ilk günkü sıcaklığıyla yaşamaya devam ediyor. Çiftin yıl dönümü paylaşımı da takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Alper Kömürcü’den Duygulandıran Mesaj

Alper Kömürcü evlilik yıl dönümlerinde düğünlerinden bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafın altına yazdığı sözler ise eşine olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kömürcü İpek Açar’a “Hayatımın en özel günü. Seni çok seviyorum” sözleriyle seslendi. Kısa ama oldukça romantik bu mesajın ardından gözler ister istemez İpek Açar’ın vereceği cevaba çevrildi.

İpek Açar’dan Tatlı Karşılık

İpek Açar da eşinin paylaşımını karşılıksız bırakmadı. Alper Kömürcü’nün romantik sözlerine aynı samimiyetle cevap veren Açar “Ben de hem de çok” diyerek sevgisini dile getirdi.

Çiftin karşılıklı bu mesajları sosyal medyada yüzleri gülümseten paylaşımlar arasında yer aldı. Özellikle yıllardır devam eden ilişkilerini böylesine içten sözlerle kutlamaları dikkat çekti.

Mutlu Aileleri Daha da Büyüdü

İpek Açar ve Alper Kömürcü’nün mutluluğu yalnızca evlilikleriyle sınırlı değil. Çift 2023 yılında oğulları Ömer Alp’i kucaklarına alarak ailelerini büyütmüştü.

İpek Açar’ın Kayahan ile evliliğinden Aslı Gönül Açar adında bir kızı da bulunuyor. Böylece çift yıllar içinde sevgi dolu ve kalabalık bir aile hayatı kurdu. 7’nci evlilik yıl dönümlerinde paylaştıkları bu romantik kare ise çiftin aşklarının hâlâ capcanlı olduğunu bir kez daha gösterdi.