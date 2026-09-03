Yaz Bitiyor Ama Pınar Altuğ’un Tatili Hâlâ Tam Gaz!

Yazın son günlerine girilirken ünlü isimler de tatilin tadını çıkarmak için fırsat kolluyor. Kimi şehir hayatına dönmeye hazırlanıyor, kimi ise denizden ve güneşten vazgeçmiyor. Bu isimlerden biri de Pınar Altuğ oldu.

Yaz boyunca ailesiyle birlikte tekneyle Ege sahillerini gezen ünlü oyuncu, tatilin son günlerinde de soluğu Çeşme’de aldı. Önceki gün bir plajda görüntülenen Altuğ’un keyfinin oldukça yerinde olduğu görüldü.

Arkadaşlarıyla Uzun Uzun Sohbet Etti

Çeşme’deki plajda arkadaşlarıyla bir araya gelen Pınar Altuğ, bir süre denizin ve güneşin tadını çıkardı. Ünlü oyuncu, arkadaş grubuyla uzun süre sohbet ederken objektiflere de oldukça rahat ve neşeli görüntüler yansıdı.

Yazın sonuna yaklaşılırken tatilin tadını çıkarmaya devam eden Altuğ, belli ki şehir temposuna dönmeden önce kalan günleri de değerlendirmek istiyor.

Köpeğini Kucağına Alıp Denize Girdi

Günün ilerleyen saatlerinde ise Pınar Altuğ’dan sevimli bir hareket geldi. Oyuncu, köpeğini kucağına alarak denize girdi.

Köpeğini yanından ayırmayan Altuğ, onunla birlikte serin sulara girerek keyifli anlar yaşadı. Ortaya da oldukça renkli görüntüler çıktı. Hem tatilin hem de güzel havanın tadını çıkaran oyuncunun bu anları çevrede bulunanların da ilgisini çekti.

Yaz Bitmeden Son Birkaç Gün

Ege’de tatil yapan ünlü isimler için artık dönüş zamanı yaklaşmış durumda. Yaz boyunca tekneyle sahil sahil gezen Pınar Altuğ da sezonun son günlerini Çeşme’de değerlendiriyor.

Ailesiyle geçirdiği tatilde bol bol deniz keyfi yapan oyuncu, arkadaşlarıyla buluşmayı da ihmal etmiyor. Köpeğiyle denize girdiği anlar ise tatilin en sevimli karelerinden biri olarak objektiflere yansıdı.

Anlaşılan o ki Pınar Altuğ, yaz bitmeden önce denizin, güneşin ve Çeşme’nin keyfini sonuna kadar çıkarmaya kararlı.