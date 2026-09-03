Nikâhta Ağladılar Sonra Kendilerini Roman Havasına Attılar!

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü Çeşme’deki düğünlerinde önce gözyaşlarına boğuldu ardından Roman havasıyla karşılıklı oynayarak geceye damga vurdu.

Nikâhta Ağladılar Sonra Kendilerini Roman Havasına Attılar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-09-2026 14:26

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, Çeşme’de düzenlenen düğünlerinde hem duygusal hem de oldukça eğlenceli anlar yaşadı. Deniz kenarında gerçekleşen nikâhta gözyaşlarına hâkim olamayan çift, gecenin ilerleyen saatlerinde kendilerini müziğin ritmine bıraktı.

Nikâh sırasında yaşanan duygusal anların ardından Roman havası çalmaya başlayınca ortam bir anda değişti. Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, karşılıklı oynayarak düğünün en renkli anlarından birine imza attı.

Anne ve Babasını Görünce Dayanamadı

Zeynep Bastık, nikâh sırasında neden bu kadar duygulandığını da anlattı. Ünlü şarkıcı, anne ve babasının gözyaşlarını görünce kendisinin de duygularına engel olamadığını söyledi.

Hayatının en özel günlerinden birini yaşayan Bastık’ın ailesini karşısında böyle görmek, belli ki tüm duygularını bir anda ortaya çıkardı. O anlarda hem gelin hem de ailesi için oldukça duygusal dakikalar yaşandı.

Serkay Tütüncü de nikâh sırasında gözyaşlarını tutamadı. Böylece çiftin “evet” dediği anlar, düğünün en unutulmaz ve romantik bölümlerinden biri oldu.

Birkaç Saat Sonra Her Şey Değişti

Ancak düğün sadece gözyaşlarından ibaret değildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde müzik hareketlenince çiftin havası da tamamen değişti.

Roman havasının başlamasıyla Zeynep Bastık piste çıktı. Enerjisiyle dikkat çeken şarkıcıya Serkay Tütüncü de eşlik etti. Bir süre sonra karşılıklı oynamaya başlayan çift, davetlilere de keyifli anlar yaşattı.

Düğünün En Eğlenceli Anlarından Biri

Nikâhta birbirlerine bakıp duygulanan çift, kısa süre sonra kahkahalar eşliğinde Roman havası oynadı. Zeynep Bastık’ın hareketli figürlerine Serkay Tütüncü de kendi tarzıyla karşılık verdi.

Ortaya çıkan görüntüler, çiftin düğününde duygunun da eğlencenin de eksik olmadığını gösterdi. Kısacası Zeynep ve Serkay için gece, gözyaşlarıyla başlayıp bol kahkahalı ve bol danslı anlarla devam etti.

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