Atiye’nin Evinden Çıkana Bakın! 20 Kedi, 1 Kurt, 4 Kız

Dördüncü kızını dünyaya getiren Atiye doğum sonrası mutluluğunu paylaştı. Ünlü şarkıcı 20 kedi, 1 kurt ve 4 kızla evlerinin tam bir kaos olduğunu anlattı.

Atiye’nin Evinden Çıkana Bakın! 20 Kedi, 1 Kurt, 4 Kız
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-09-2026 15:13

Atiye ve eşi Erol Sebebci, dördüncü kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ünlü şarkıcı, kızı İmany’yi dünyaya getirdikten sonra hastaneden taburcu olmadan önce basın mensuplarının karşısına çıktı. Hem doğum sürecini anlattı hem de evde artık nasıl bir hayatın kendilerini beklediğini esprili sözlerle paylaştı.

Atiye, doğumun yine biraz hareketli geçtiğini söyleyerek, “Yine atraksiyonlu bir doğum oldu ama en azından bu sefer hastaneye yetiştik” dedi. Kızının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenmenin ise kendileri için en büyük mutluluk olduğunu belirtti. “Çok şükür İmany sağlıklı doğdu” sözleriyle de sevincini dile getirdi.

Evde Tam Anlamıyla Tatlı Bir Kaos Var

Dört kız çocuğuyla hayatın nasıl olacağı merak edilirken Atiye’den gelen cevap ise herkesi güldürdü. Erol Sebebci ile birlikte oldukça kalabalık ve hareketli bir evde yaşadıklarını anlatan çift, evlerinin zaten sessiz sakin bir yer olmadığını söyledi.

Atiye, “Bizim evimiz zaten gürültülü, neşeli ve kaotik” diyerek evdeki tabloyu tek cümlede özetledi. Ardından da sayı vermeye başlayınca ortaya oldukça renkli bir manzara çıktı: 20 kedi, bir kurt ve artık dört kız!

Misafirler İçin İşler Biraz Karışık

Atiye’ye göre bu kalabalığa kendileri alışmış durumda. Asıl zorlananlar ise eve gelen misafirler! Ünlü şarkıcı, “Biz değil ama gelen misafirler zorlanıyor, evde neye odaklanacaklarını şaşırıyorlar” diyerek evlerindeki hareketliliği anlattı.

Atiye, doğumun ardından sosyal medya hesabından da bebeğinin fotoğraflarını paylaşarak “Yuvamıza, dünyamıza hoş geldin canımız İmany” mesajını yazdı. Böylece ailenin dört kızlı yeni dönemi de başlamış oldu.

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