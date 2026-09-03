Erkan Can “Altı Üstü İstanbul” Kadrosuna Katıldı!

“Altı Üstü İstanbul”un kadrosuna usta oyuncu Erkan Can dahil oldu. Soner’in babası Hikmet’i canlandıracak olan Can, 14. bölümden itibaren hikâyede yer alacak.

Erkan Can “Altı Üstü İstanbul” Kadrosuna Katıldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-09-2026 15:18

NTC Medya imzalı “Altı Üstü İstanbul”, pazartesi akşamlarının dikkat çeken yapımları arasında yer almaya devam ediyor. Yeni sezonda reyting yarışının iyice kızışması beklenirken dizi cephesinden izleyicileri heyecanlandıracak bir transfer haberi geldi.

Mehmet Yiğit Alp’in yapımcılığını üstlendiği dizinin kadrosuna, Türk televizyon ve sinemasının deneyimli oyuncularından Erkan Can dahil oldu. Usta oyuncunun gelişiyle birlikte dizinin hikâyesinde de yeni bir dönem başlayacak.

Erkan Can Hikmet Karakterine Hayat Verecek

Erkan Can, dizide “Hikmet” karakterini canlandıracak. Üstelik karakterin hikâyedeki yeri de oldukça dikkat çekici. Usta oyuncu, Erhan Alpay’ın hayat verdiği Soner karakterinin babası olarak izleyici karşısına çıkacak.

Hikmet’in gelişiyle birlikte Soner’in geçmişi ve aile ilişkileri üzerinden yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Dolayısıyla Erkan Can’ın diziye katılması sadece kadroya yapılan bir takviye olarak kalmayacak, hikâyenin gidişatını da hareketlendirecek gibi görünüyor.

14. Bölümde Hikâye Değişiyor

Erkan Can’ın “Altı Üstü İstanbul” macerası 14. bölüm itibarıyla başlayacak. Yani izleyiciler çok geçmeden usta oyuncuyla tanışacak.

Dizinin yeni sezonda karşısında güçlü rakipler de olacak. “Uzak Şehir” ve “Evlilik Güzeldir” gibi yapımlarla aynı akşam reyting mücadelesine girecek olan “Altı Üstü İstanbul”, kadrosuna yaptığı bu transferle elini biraz daha güçlendirmiş oldu.

Erkan Can gibi yıllardır farklı karakterlerle izleyicinin karşısına çıkan deneyimli bir ismin diziye dahil olması şimdiden merak uyandırdı. Özellikle Hikmet ile Soner arasındaki baba-oğul ilişkisinin nasıl işleneceği, yeni bölümlerin en çok konuşulacak detaylarından biri olacak gibi duruyor.

Kısacası “Altı Üstü İstanbul” cephesinde yeni sezon öncesi hareketlilik iyice arttı. Şimdi gözler Erkan Can’ın ilk bölümüne çevrilmiş durumda.

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