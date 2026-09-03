Tarık Mengüç’ten Sanat Camiasına Sert Sitem!

Bağırsağındaki kitle nedeniyle ameliyat olan Tarık Mengüç, patoloji sonucunun temiz çıkmasının ardından konuştu. Ünlü şarkıcı, sanat camiasına sitem etti.

Tarık Mengüç’ten Sanat Camiasına Sert Sitem!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-09-2026 14:37

Tarık Mengüç, geçirdiği zorlu sağlık sürecinin ardından yaşadıklarını anlattı. Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının bağırsağında kitle tespit edilmiş ve operasyon geçirmişti. Ameliyatın ardından patoloji sonucunu bekleyen Mengüç, sonunda güzel haberi almıştı.

Kendisinden alınan kitlenin patoloji sonucunun temiz çıkmasıyla büyük bir rahatlama yaşayan şarkıcı, yaşadığı korku dolu günleri geride bırakmaya çalışıyor. Ancak bu süreçte onu üzen başka bir konu daha olmuş.

Bir Haftada 8 Kilo Verdi

Hastalık döneminin kendisini hem fiziksel hem de duygusal olarak oldukça yorduğunu anlatan Tarık Mengüç, sadece bir hafta içerisinde 8 kilo verdiğini söyledi.

Hastanede geçirdiği günleri anlatırken yaşadıklarının hiç kolay olmadığını belirten şarkıcı, buna rağmen moralini yüksek tutmaya çalıştığını daha önce “Survivor'daymışım gibi hissediyorum” sözleriyle dile getirmişti.

Patoloji sonucunun temiz çıkmasıyla derin bir nefes alan Mengüç, kendisi için dua eden ve destek mesajları gönderen herkese de teşekkür etti.

“Herkese Gönlüm Kırıldı”

Tarık Mengüç’ün açıklamalarında en çok dikkat çeken bölüm ise sanat camiasına yönelik sitemi oldu. Bu zor dönemde çevresinden beklediği ilgiyi göremediğini söyleyen şarkıcı, kendisini yalnızca iki sanatçı arkadaşının aradığını açıkladı.

Mengüç, kendisini arayıp geçmiş olsun dileğinde bulunan isimlerin Hülya Avşar ve Davut Güloğlu olduğunu söyledi. İki sanatçının kendisini bu süreçte yalnız bırakmamasından dolayı teşekkür eden Mengüç, diğer isimlere ise kırgın olduğunu açıkça dile getirdi.

Sosyal Medya Yetmedi

Ünlü şarkıcı, sosyal medyada kendisi için çok sayıda geçmiş olsun mesajı paylaşılmasına rağmen bunun yeterli olmadığını düşünüyor. Mengüç, “Tarık’ım nasıl oldun, iyi misin?” diye bir telefon beklediğini söyledi.

Yaşadığı süreçte kimin gerçekten yanında olduğunu gördüğünü belirten Mengüç, bu nedenle sanat camiasına karşı gönlünün kırıldığını ifade etti. Şimdi ise yaşadığı sağlık sıkıntısını geride bırakıp toparlanmaya çalışıyor.

Benzer Haberler
Ece Erken’den Gizemli Gönderme! “Işığınızı Söndürmeyin” Ece Erken’den Gizemli Gönderme! “Işığınızı Söndürmeyin”
Hatice’den Tarık Mengüç’e Destek! “Rezil Bir Sektör” Hatice’den Tarık Mengüç’e Destek! “Rezil Bir Sektör”
Gül Onat Yeniden Ameliyat Masasında! Sağlık Durumu Üzdü Gül Onat Yeniden Ameliyat Masasında! Sağlık Durumu Üzdü
Hadise Konserde Bir Anda Sahneden İndi! O Anlar Olay Oldu Hadise Konserde Bir Anda Sahneden İndi! O Anlar Olay Oldu
Erkan Can “Altı Üstü İstanbul” Kadrosuna Katıldı! Erkan Can “Altı Üstü İstanbul” Kadrosuna Katıldı!
Atiye’nin Evinden Çıkana Bakın! 20 Kedi, 1 Kurt, 4 Kız Atiye’nin Evinden Çıkana Bakın! 20 Kedi, 1 Kurt, 4 Kız
ÇOK OKUNANLAR
Metal Kaşıklar Vücuduna Yapıştı! Pelin Akil'den Şaşkınlık Yaratan Sosyal Medya Paylaşımı
  • 28-08-2026 10:36

Metal Kaşıklar Vücuduna Yapıştı! Pelin Akil'den Şaşkınlık Yaratan Sosyal Medya Paylaşımı

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı
  • 29-08-2026 13:30

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi
  • 29-08-2026 12:58

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi

Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu
  • 31-08-2026 20:51

Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu

Acun Ilıcalı Hayatının En Acı Dönemini İlk Kez Anlattı
  • 01-09-2026 10:13

Acun Ilıcalı Hayatının En Acı Dönemini İlk Kez Anlattı