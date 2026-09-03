Tarık Mengüç’ten Sanat Camiasına Sert Sitem!

Tarık Mengüç, geçirdiği zorlu sağlık sürecinin ardından yaşadıklarını anlattı. Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının bağırsağında kitle tespit edilmiş ve operasyon geçirmişti. Ameliyatın ardından patoloji sonucunu bekleyen Mengüç, sonunda güzel haberi almıştı.

Kendisinden alınan kitlenin patoloji sonucunun temiz çıkmasıyla büyük bir rahatlama yaşayan şarkıcı, yaşadığı korku dolu günleri geride bırakmaya çalışıyor. Ancak bu süreçte onu üzen başka bir konu daha olmuş.

Bir Haftada 8 Kilo Verdi

Hastalık döneminin kendisini hem fiziksel hem de duygusal olarak oldukça yorduğunu anlatan Tarık Mengüç, sadece bir hafta içerisinde 8 kilo verdiğini söyledi.

Hastanede geçirdiği günleri anlatırken yaşadıklarının hiç kolay olmadığını belirten şarkıcı, buna rağmen moralini yüksek tutmaya çalıştığını daha önce “Survivor'daymışım gibi hissediyorum” sözleriyle dile getirmişti.

Patoloji sonucunun temiz çıkmasıyla derin bir nefes alan Mengüç, kendisi için dua eden ve destek mesajları gönderen herkese de teşekkür etti.

“Herkese Gönlüm Kırıldı”

Tarık Mengüç’ün açıklamalarında en çok dikkat çeken bölüm ise sanat camiasına yönelik sitemi oldu. Bu zor dönemde çevresinden beklediği ilgiyi göremediğini söyleyen şarkıcı, kendisini yalnızca iki sanatçı arkadaşının aradığını açıkladı.

Mengüç, kendisini arayıp geçmiş olsun dileğinde bulunan isimlerin Hülya Avşar ve Davut Güloğlu olduğunu söyledi. İki sanatçının kendisini bu süreçte yalnız bırakmamasından dolayı teşekkür eden Mengüç, diğer isimlere ise kırgın olduğunu açıkça dile getirdi.

Sosyal Medya Yetmedi

Ünlü şarkıcı, sosyal medyada kendisi için çok sayıda geçmiş olsun mesajı paylaşılmasına rağmen bunun yeterli olmadığını düşünüyor. Mengüç, “Tarık’ım nasıl oldun, iyi misin?” diye bir telefon beklediğini söyledi.

Yaşadığı süreçte kimin gerçekten yanında olduğunu gördüğünü belirten Mengüç, bu nedenle sanat camiasına karşı gönlünün kırıldığını ifade etti. Şimdi ise yaşadığı sağlık sıkıntısını geride bırakıp toparlanmaya çalışıyor.