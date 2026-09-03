Haysiyet’in Mehmet’i Doğukan Güngör Balat’ı Salladı!

Kanal D’nin yeni dizisi Haysiyet, daha ekrana gelmeden kamera arkası görüntüleriyle dikkat çekmeye başladı. Dizide Mehmet karakterini canlandıran Doğukan Güngör ise çekimlerin yapıldığı Balat sokaklarında mahalle sakinleri ve hayranlarıyla kurduğu samimi iletişimle gönülleri kazandı.

Set için Balat’a gelen oyuncu, kendisine gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmadı. Sokakta karşılaştığı insanlarla sohbet eden Güngör, özellikle çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Çocuklarla Oyuna Daldı

Doğukan Güngör’ün etrafını saran çocuklarla kurduğu iletişim ise görenlerin yüzünü güldürdü. Çocukların kendisine sürekli “Abi” diye seslendiği oyuncu, onlarla sohbet etmekle kalmadı, taş-kağıt-makas ve yakalamaca bile oynadı.

Çekimlerin yoğun temposu arasında çocuklara zaman ayıran Güngör’ün bu doğal tavırları, çevrede bulunanların da dikkatinden kaçmadı. Oyuncunun samimiyeti kısa sürede setin en konuşulan anlarından biri oldu.

“Haysiyetli Çocuk” Yorumu

Güngör’ün bir kadın hayranıyla yaşadığı diyalog da oldukça renkliydi. Oyuncunun yanına gelen hayranı, kendisini öperek güzel dileklerini iletti. “Benim senin yaşlarında oğlum var. Allah yolunu açık etsin. Bekarsın değil mi? Rabbim gönlüne göre versin” sözleriyle Güngör’e sevgisini gösterdi.

Oyuncu ise bu içten sözleri gülümseyerek karşıladı. Mütevazı tavırları sosyal medyada da beğeni toplarken, dizinin adına gönderme yapan “Haysiyetli çocuk” yorumları yapıldı.

İmkânsız Bir Aşkın Hikâyesi

Haysiyet, aynı şehirde yaşayan ama hayatları birbirinden tamamen farklı iki gencin hikâyesini anlatıyor. Mehmet ve Simay’ın imkânsız aşkını merkeze alan dizide aşk, hayat mücadelesi ve haysiyet arasında kalan karakterlerin yaşadıkları ekrana taşınacak.

Yeşilçam ruhunu taşıyan sahneleriyle de dikkat çeken yapımın yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor.

8 Eylül’de Ekranda

Süreç Film imzalı dizinin yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu üstleniyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Haysiyet, 8 Eylül Salı akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.