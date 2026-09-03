İsmail Hacıoğlu’ndan Sert Mesaj! “Beni Bilen Biliyor” Dedi

İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz aylarda yaşanan soruşturmanın ardından uzun süre sessiz kalmıştı. Ünlü oyuncu, hakkında ortaya atılan iddialara bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Üstelik öyle sakin sakin değil, oldukça sert bir dille...

Şubat ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hacıoğlu, savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. O dönem verdiği ifadede geçmişte ve zaman zaman esrar kullandığını söyleyen oyuncu, bunu stresli dönemlerinde rahatlamak için yaptığını belirtmişti.

Kokain ve Fuhuş İddialarına Net Yanıt

Hacıoğlu, esrar dışında herhangi bir uyuşturucu kullanmadığını ve kimseye madde temin etmediğini de ifade etmişti. Ancak soruşturmanın ardından oyuncu hakkında sosyal medyada farklı iddialar da gündeme gelmişti.

Aylar boyunca bu konular hakkında konuşmayan Hacıoğlu, sonunda Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu. Paylaşımında özellikle kokain ve fuhuş iddialarına tepki gösterdi.

Oyuncu, “Fuhuşla kokain hiç olmadı. Bana sorsaydınız söylerdim” diyerek bu iddiaları açıkça reddetti. Ardından da kendisini tanıyanların ne demek istediğini bildiğini söyleyerek, “Beni bilen bilir, hiç o taraflarda bezimiz olmaz” ifadelerini kullandı.

“Herkes Kendi Kapısının Önüne Baksın”

Hacıoğlu’nun paylaşımındaki en dikkat çeken söz ise son cümlesiydi. Oyuncu, “Herkes kendi kapısının önüne baksın” diyerek adeta noktayı koydu.

Bu sert çıkışın ardından bazı ünlü isimlerden de Hacıoğlu’na destek yorumları geldi. Böylece oyuncunun aylar sonra yaptığı paylaşım kısa sürede gündeme oturdu.

Görünen o ki İsmail Hacıoğlu, hakkında konuşulanlara daha fazla sessiz kalmak istemedi. Ünlü oyuncunun bu çıkışı, önümüzdeki günlerde de magazin gündeminin konuşulan başlıklarından biri olacak gibi duruyor.