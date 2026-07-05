Yaz Aşkı Sorusu Geldi! Emir Can İğrek Kimseyi Beklemedi

Emir Can İğrek uzun süredir üzerinde çalıştığı üçüncü stüdyo albümü "Fiyakalı" ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Tamamı kendi söz ve bestelerinden oluşan 14 şarkılık albüm düzenlenen özel bir lansman gecesiyle tanıtıldı. Gece boyunca hem yeni şarkılar konuşuldu hem başarılı sanatçı samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

Müzik kariyerinde kendi tarzını oluşturmayı başaran İğrek yeni albümüyle ilgili heyecanını davetlilerle paylaşırken, gazetecilerin sorularını da içtenlikle yanıtladı.

Yaz Aşkı Sorusuna Dikkat Çeken Cevap

Gecede Emir Can İğrek'e "Büyülü bir yaz aşkı nasıldır?" sorusu yöneltildi. Ünlü şarkıcı ise romantik bir hikâye anlatmak yerine oldukça doğal ve esprili bir cevap vermeyi tercih etti.

İğrek yaz aşkının güzel bir şey olduğunu düşündüğünü ancak hayatında unutamadığı bir yaz aşkının olmadığını söyledi. Ardından da "Büyüye falan inanmam. Yaz mevsimi güzeldir." diyerek konuya kendi bakış açısını ortaya koydu.

Bu samimi sözleri gecenin en çok konuşulan açıklamalarından biri oldu.

Albümü Şimdiden Merak Uyandırdı

"Fiyakalı" yalnızca yeni şarkılarıyla değil tamamının Emir Can İğrek'in kaleminden çıkmış olmasıyla da dikkat çekiyor. Sanatçının hayranları albümün dijital platformlarda yayınlanmasının ardından şarkıları tek tek dinlemeye başladı.

Sosyal medyada da albüm hakkında çok sayıda yorum paylaşılırken birçok dinleyici özellikle şarkı sözlerine övgü dolu mesajlar yazdı.

Müziğiyle Konuşulmak İstiyor

Emir Can İğrek, lansman gecesinde yaptığı açıklamalarla ilgi çekse de odağının her zaman müzik olduğunu bir kez daha gösterdi. Yeni albümünün dinleyicilerle buluşmasının mutluluğunu yaşayan başarılı sanatçı, yaz boyunca hem konserleri hem de "Fiyakalı" albümüyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Görünen o ki müzikseverler için hareketli bir Emir Can İğrek dönemi yeni başlamış durumda.