Orak Adası'nda Sertab Erener Rüzgarı! Tatilden Çok Konuşulan Kareler

Sertab Erener Bodrum Orak Adası'nda arkadaşlarıyla teknede görüntülendi. Neşeli halleri ve gün boyu verdiği pozlar kısa sürede magazin gündeminin konuşulan detaylarından biri oldu.

Orak Adası'nda Sertab Erener Rüzgarı! Tatilden Çok Konuşulan Kareler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-07-2026 17:15

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yaz da ünlü isimlerin tatil rotalarının başında Bodrum geliyor. Deniz, güneş ve sakin koyların tadını çıkaran isimlerden biri de Sertab Erener oldu. Başarılı şarkıcı, tatiline hız kesmeden devam ederken objektiflere bu kez Orak Adası açıklarında yansıdı. Gün boyu teknede vakit geçiren Erener'in keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Bodrum Tatili Tüm Hızıyla Sürüyor

Sertab Erener yaz sezonunu Bodrum'da geçiriyor. Tatiline ara vermeden devam eden ünlü şarkıcı, arkadaşlarıyla birlikte Orak Adası açıklarında demirledikleri teknede görüntülendi. Gözlerden uzak sakin bir gün geçirmeyi tercih eden Erener'in oldukça neşeli olduğu görüldü.

Teknede zaman zaman arkadaşlarıyla uzun uzun sohbet eden şarkıcı sıcak havanın tadını çıkarmayı da ihmal etmedi. Tatilin keyfini doyasıya yaşayan Erener'in rahat tavırları objektiflere de yansıdı.

Objektiflere Neşeli Kareler Yansıdı

Gün boyunca teknede vakit geçiren Sertab Erener, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Samimi tavırları ve enerjik haliyle dikkat çeken ünlü sanatçı, zamanını hem dinlenerek hem de arkadaşlarıyla sohbet ederek değerlendirdi.

Denizin tadını çıkaran Erener'in oldukça huzurlu görünmesi, sosyal medyada da kısa sürede konuşulan detaylardan biri oldu. Yaz sezonunda yoğun konser temposundan fırsat buldukça dinlenmeyi tercih eden sanatçının bu tatili de moral depoladığı anlardan biri olarak yorumlandı.

Yazın Tadını Dolu Dolu Çıkarıyor

Sertab Erener'in Bodrum tatili, sade ama keyifli görüntülerle gündeme geldi. Gösterişli organizasyonlar yerine yakın arkadaşlarıyla sakin bir gün geçirmeyi tercih eden sanatçı yazın tadını deniz üzerinde çıkardı.

Teknede geçen bu keyifli gün boyunca bol bol sohbet eden hatıra kareleri çektiren ve denizin tadını çıkaran Erener'in enerjisi dikkat çekti. Tatil boyunca oldukça rahat ve doğal görüntüler sergileyen ünlü isim yoğun çalışma temposuna kısa bir mola vermiş oldu.

Yaz aylarında Bodrum'u tercih eden birçok ünlü isim gibi Sertab Erener de gözlerden uzak huzurlu bir tatille sezonun keyfini çıkarıyor. Orak Adası açıklarında objektiflere yansıyan bu kareler de sanatçının dinlenmeye ve moral toplamaya odaklandığını bir kez daha gösterdi.

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