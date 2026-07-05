Khloe Kardashian Artık Vazgeçti! O Sözleri Olay Yarattı

Peş peşe yaşadığı ihanetlerin ardından Khloe Kardashian'dan dikkat çeken karar geldi. Ünlü yıldız artık yeni bir ilişki istemiyor kimseyle tanıştırılmayı da kabul etmiyor.

Khloe Kardashian Artık Vazgeçti! O Sözleri Olay Yarattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-07-2026 17:03

Khloe Kardashian'ın aşk hayatı yıllardır iniş çıkışlarla dolu. Kardashian ailesinin en çok konuşulan isimlerinden biri olsa da konu ilişkiler olduğunda şansı bir türlü yaver gitmedi. Yaşadığı hayal kırıklıkları ve ihanetler ünlü yıldızı artık bambaşka bir noktaya getirmiş gibi görünüyor.

Yakın çevresinden gelen iddialara göre Khloe şu sıralar yeni bir ilişki aramıyor. Hatta arkadaşlarından kendisini kimseyle tanıştırmamalarını özellikle istediği konuşuluyor. Görünüşe göre uzun süre yaşadığı zorlu deneyimlerin ardından yalnız kalmayı tercih ediyor.

Geçmişindeki İhanetler Derin İz Bıraktı

Khloe'nin aşk hayatındaki en büyük kırılmalardan biri eski eşi Lamar Odom ile yaşadığı evlilik oldu. İlişkileri boyunca birçok zorluk yaşayan ikili sonunda yollarını ayırdı. Buna rağmen Khloe, Odom'un ciddi sağlık sorunları yaşadığı dönemde ona destek olmayı da ihmal etmedi.

Daha sonra hayatına NBA oyuncusu Tristan Thompson girdi. Ancak bu ilişki de beklediği mutluluğu getirmedi. Çift sık sık ayrılıp barışırken Khloe bu süreçte birden fazla kez ihanete uğradı. Yaşananlara rağmen çocukları için güçlü durmaya çalıştı ve ailesini ön planda tutmayı seçti.

Çocukları Hayatının Merkezinde

Bugün Khloe'nin en büyük önceliği çocukları True ve Tatum. Yakın çevresi ünlü ismin tüm enerjisini anneliğe ve ailesine verdiğini söylüyor. Hatta kendisine yeni bir ilişki önerildiğinde bunu nazikçe geri çevirdiği iddia ediliyor.

Khloe'nin yalnız olmaktan rahatsız olmadığı aksine hayatının bu döneminden memnun olduğu da konuşulanlar arasında.

Şimdilik Kalbini Yeni Bir Aşka Açmıyor

Bir zamanlar büyük aşklar yaşayan Khloe Kardashian artık hayatına daha farklı bir pencereden bakıyor. Geçmişte yaşadığı hayal kırıklıkları nedeniyle yeni bir ilişkiye başlamaya sıcak bakmadığı söyleniyor. Şimdilik önceliği çocukları, huzuru ve kendi hayatı. Görünen o ki ünlü yıldız kalbini yeniden açmak için acele etmiyor.

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