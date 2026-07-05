Caner Erkin Ve Şükran Ovalı Tatilde! Gören Dönüp Bir Daha Baktı

Şükran Ovalı ile Caner Erkin yazın gelmesiyle birlikte soluğu Çeşme Alaçatı'daki evlerinde aldı. Yoğun geçen sezonun ardından ailece dinlenmeyi tercih eden çift kızları Mihran Ela ile birlikte denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Bir plajda objektiflere yansıyan ünlü aile gün boyunca oldukça keyifli vakit geçirdi. Gözlerden uzak sakin bir gün geçirmeyi tercih eden çift, kızlarıyla birlikte bol bol denize girip yazın tadını doyasıya yaşadı.

Tüm Gün Deniz Keyfi Yaptılar

Şükran Ovalı ve Caner Erkin'in en mutlu anları ise kızları Mihran Ela ile birlikte denizde eğlendikleri dakikalarda yaşandı. Küçük kızlarıyla yakından ilgilenen çift zaman zaman oyun oynadı, zaman zaman da birlikte yüzerek keyifli anlar geçirdi.

Samimi tavırlarıyla dikkat çeken aile doğal halleriyle çevrede bulunanların da ilgisini çekti. Gün boyunca neşeli oldukları görülen üçlü, yaz sezonuna enerjik bir başlangıç yaptı.

Şükran Ovalı'nın Fit Görünümü Dikkat Çekti

Plajda kırmızı mayosuyla görüntülenen Şükran Ovalı fit görünümüyle de konuşulan isimlerden biri oldu. Sosyal medyada paylaşılan karelerin ardından birçok kullanıcı oyuncunun formunu korumasına övgü dolu yorumlar yaptı.

Doğallığı ve sade tarzıyla beğeni toplayan Ovalı'nın tatil stili de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Aile Mutluluğu Objektiflere Yansıdı

Magazin dünyasının göz önünde olmasına rağmen özel hayatlarını mümkün olduğunca sakin yaşamayı tercih eden Şükran Ovalı ile Caner Erkin bu kez aile mutluluklarıyla gündeme geldi. Kızları Mihran Ela ile geçirdikleri keyifli yaz günü objektiflere yansırken, ortaya çıkan kareler sosyal medyada da ilgi gördü. Yaz sezonuna huzurlu bir başlangıç yapan ünlü aile tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor.