David Beckham ve Victoria Beckham'ın 27 Yıllık Evliliğinde Şoke Eden İtiraf!

Ünlüler dünyasında uzun soluklu evlilik görmek artık pek kolay değil. Ama David ve Victoria Beckham çifti bu konuda istisnalardan biri olmaya devam ediyor. Tam 27 yılı geride bırakan ikili yaşadıkları onca zorluğa rağmen hâlâ birlikte yollarına devam ediyor. Üstelik bunu sadece ailelerini koruyarak değil kurdukları dev marka imparatorluğunu büyüterek de başarıyor.

İlk Tanışmadan Büyük Aşka

David Beckham ile Victoria Beckham'ın hikâyesi 1997 yılında başladı. O dönem David futbol kariyerinde hızla yükselirken Victoria ise Spice Girls grubunun en popüler isimlerinden biriydi. Tanışmalarının ardından ilişkileri kısa sürede ciddileşti ve bir yıl sonra nişanlandılar. Ancak o dönemde ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaları gerekti. Victoria menajerinin ilişkiyi gizli tutmasını istediğini bu yüzden uzun süre gizlice buluştuklarını yıllar sonra anlatmıştı.

Zor Günler Hiç Eksik Olmadı

Çiftin evliliği dışarıdan kusursuz görünse de perde arkasında işler her zaman kolay değildi. David Beckham'ın kariyeri nedeniyle İspanya'ya taşınması, ailenin bir süre farklı ülkelerde yaşaması ve ardından ortaya çıkan ihanet iddiaları ilişkilerini ciddi şekilde sarstı. Victoria Beckham o dönemin evliliklerinin en zor süreci olduğunu açıkça dile getirirken David Beckham da o günleri atlatmanın hiç kolay olmadığını söylemişti.

Ailelerini Öncelik Yaptılar

Tüm krizlere rağmen birbirlerinden vazgeçmeyen çift dört çocukları için mücadele etmeyi seçti. Yaşanan tartışmaların ve magazin baskısının ilişkilerini yıprattığını kabul etseler de ailelerini ayakta tutmak için birlikte hareket ettiler. Yıllar içinde sadece evliliklerini değil Beckham soyadını da dünya çapında güçlü bir markaya dönüştürdüler.

27 Yıllık Kutlama

David ve Victoria Beckham evlilik yıl dönümlerini yine romantik paylaşımlarla kutladı. Birbirlerine olan sevgilerini dile getiren çift, yıllardır süren birlikteliklerinin hâlâ ilk günkü kadar değerli olduğunu gösterdi. Magazin dünyasında haklarında sayısız iddia ortaya atılsa da onlar tüm bu fırtınaları geride bırakarak yollarına birlikte devam etmeyi başardı. Görünen o ki Beckham çifti için en büyük başarı sadece kariyerleri değil yıllardır korudukları aile bağları oldu.