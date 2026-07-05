Hülya Avşar'dan Çok Konuşulacak Klip! Sırrı Ortaya Çıktı

Hülya Avşar yeni şarkısı "Kral Olsan" ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Dijital platformlarda yayınlanan şarkı kadar klibi de kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. Çünkü bu kez gösterişli setler pahalı kameralar ya da kalabalık prodüksiyon ekipleri yerine oldukça farklı ve sade bir yöntem tercih edildi.

Şarkının yayınlanmasının ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de klibin nasıl çekildiği oldu. Birçok kişi ortaya çıkan görüntülerin profesyonel ekipmanlarla hazırlandığını düşünürken işin aslı sonradan ortaya çıktı.

Telefonla Çekilen Klip Şaşırttı

"Kral Olsan"ın klibi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çekildi. Klibin yönetmen koltuğunda bizzat Hülya Avşar otururken kamera arkasındaki isim ise kızı Melike Avşar oldu.

En dikkat çeken ayrıntı ise klibin tamamının yalnızca cep telefonuyla çekilmiş olmasıydı. Son yıllarda mobil teknolojiyle hazırlanan projelerin sayısı artsa da Hülya Avşar'ın bu tercihi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Klibin yayınlanmasının ardından kullanıcılar kısa sürede yorum yapmaya başladı. Özellikle doğal görüntüler ve sade anlatım birçok kişinin beğenisini kazandı. Bazı takipçiler büyük bütçeler olmadan da etkileyici işler ortaya çıkarılabileceğini söylerken bazıları ise Hülya Avşar'ın farklı fikirler denemekten vazgeçmediğini dile getirdi.

En çok paylaşılan yorumlardan biri ise, "Bir cep telefonu, bir Hülya Avşar vizyonu... Gerisi yaratıcılık." oldu. Bu yorum kısa sürede sosyal medyada dikkat çeken ifadeler arasına girdi.

Sadeliğiyle Dikkat Çekti

Gösterişli prodüksiyonlar yerine daha doğal bir atmosfer tercih eden Hülya Avşar bu kez farklı bir bakış açısıyla izleyicinin karşısına çıktı. Şarkısı kadar klibiyle de konuşulan Avşar teknoloji ve yaratıcılığı bir araya getirerek sosyal medyada merak uyandıran işlerden birine imza attı. Görünen o ki "Kral Olsan" önümüzdeki günlerde de konuşulmaya devam edecek.