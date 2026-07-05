Hülya Avşar'dan Çok Konuşulacak Klip! Sırrı Ortaya Çıktı

Hülya Avşar'ın yeni şarkısı kadar klibi de gündem oldu. Ayvalık'ta çekilen klibin tamamının cep telefonuyla hazırlanması sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

Hülya Avşar'dan Çok Konuşulacak Klip! Sırrı Ortaya Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-07-2026 16:58

Hülya Avşar yeni şarkısı "Kral Olsan" ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Dijital platformlarda yayınlanan şarkı kadar klibi de kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. Çünkü bu kez gösterişli setler pahalı kameralar ya da kalabalık prodüksiyon ekipleri yerine oldukça farklı ve sade bir yöntem tercih edildi.

Şarkının yayınlanmasının ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de klibin nasıl çekildiği oldu. Birçok kişi ortaya çıkan görüntülerin profesyonel ekipmanlarla hazırlandığını düşünürken işin aslı sonradan ortaya çıktı.

Telefonla Çekilen Klip Şaşırttı

"Kral Olsan"ın klibi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çekildi. Klibin yönetmen koltuğunda bizzat Hülya Avşar otururken kamera arkasındaki isim ise kızı Melike Avşar oldu.

En dikkat çeken ayrıntı ise klibin tamamının yalnızca cep telefonuyla çekilmiş olmasıydı. Son yıllarda mobil teknolojiyle hazırlanan projelerin sayısı artsa da Hülya Avşar'ın bu tercihi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Klibin yayınlanmasının ardından kullanıcılar kısa sürede yorum yapmaya başladı. Özellikle doğal görüntüler ve sade anlatım birçok kişinin beğenisini kazandı. Bazı takipçiler büyük bütçeler olmadan da etkileyici işler ortaya çıkarılabileceğini söylerken bazıları ise Hülya Avşar'ın farklı fikirler denemekten vazgeçmediğini dile getirdi.

En çok paylaşılan yorumlardan biri ise, "Bir cep telefonu, bir Hülya Avşar vizyonu... Gerisi yaratıcılık." oldu. Bu yorum kısa sürede sosyal medyada dikkat çeken ifadeler arasına girdi.

Sadeliğiyle Dikkat Çekti

Gösterişli prodüksiyonlar yerine daha doğal bir atmosfer tercih eden Hülya Avşar bu kez farklı bir bakış açısıyla izleyicinin karşısına çıktı. Şarkısı kadar klibiyle de konuşulan Avşar teknoloji ve yaratıcılığı bir araya getirerek sosyal medyada merak uyandıran işlerden birine imza attı. Görünen o ki "Kral Olsan" önümüzdeki günlerde de konuşulmaya devam edecek.

Benzer Haberler
David Beckham ve Victoria Beckham'ın 27 Yıllık Evliliğinde Şoke Eden İtiraf! David Beckham ve Victoria Beckham'ın 27 Yıllık Evliliğinde Şoke Eden İtiraf!
Yaz Aşkı Sorusu Geldi! Emir Can İğrek Kimseyi Beklemedi Yaz Aşkı Sorusu Geldi! Emir Can İğrek Kimseyi Beklemedi
Orak Adası'nda Sertab Erener Rüzgarı! Tatilden Çok Konuşulan Kareler Orak Adası'nda Sertab Erener Rüzgarı! Tatilden Çok Konuşulan Kareler
Caner Erkin Ve Şükran Ovalı Tatilde! Gören Dönüp Bir Daha Baktı Caner Erkin Ve Şükran Ovalı Tatilde! Gören Dönüp Bir Daha Baktı
Khloe Kardashian Artık Vazgeçti! O Sözleri Olay Yarattı Khloe Kardashian Artık Vazgeçti! O Sözleri Olay Yarattı
10 Yıllık Aşkta İlk Kriz Mi? Derya Uluğ Asil Gök'le İlgili Her Şeyi Anlattı 10 Yıllık Aşkta İlk Kriz Mi? Derya Uluğ Asil Gök'le İlgili Her Şeyi Anlattı
ÇOK OKUNANLAR
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!
  • 04-07-2026 11:08

Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!
  • 29-06-2026 14:05

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı
  • 29-06-2026 11:45

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı

Dilan Polat Hastaneden Taburcu Oldu: Yaşadığı Ağır Travmanın Ardından Evine Döndü!
  • 04-07-2026 12:55

Dilan Polat Hastaneden Taburcu Oldu: Yaşadığı Ağır Travmanın Ardından Evine Döndü!

10 Yıllık Aşkta İlk Kriz Mi? Derya Uluğ Asil Gök'le İlgili Her Şeyi Anlattı
  • 05-07-2026 16:30

10 Yıllık Aşkta İlk Kriz Mi? Derya Uluğ Asil Gök'le İlgili Her Şeyi Anlattı