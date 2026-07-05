Gözde Kansu'nun Zayıflama Sırrı Şoke Etti! Diyet Yok Spor Yok

Fit görüntüsüyle sık sık dikkat çeken Gözde Kansu bu kez nasıl kilo verdiğini anlatarak gündem oldu. Üstelik anlattıkları "Saatlerce spor salonunda ter döktü" ya da "Ağır diyetler yaptı" türünden değil. Oyuncuya göre işin sırrı her sabah büyük bir keyifle yaptığı oryantal dans.

Her Sabah Dans Ederek Güne Başlıyor

Gözde Kansu'nun sabah rutini oldukça eğlenceli. Önce kahvesini içiyor ardından internetten açtığı oryantal dans videoları eşliğinde müziğin ritmine kendini bırakıyor. Bunu düzenli olarak her gün yaptığını söyleyen oyuncu sadece bir ay içinde tam 6 kilo verdiğini açıkladı.

Kansu bu yöntemin kendisi için hem spor hem de moral kaynağı olduğunu söylüyor. Spor yaparken sıkılmadığını aksine dans ettikçe daha çok motive olduğunu dile getiriyor. Ona göre önemli olan hareket etmeyi keyifli hale getirmek.

Oryantal Kostüm Detayı Dikkat Çekti

Ünlü oyuncunun anlattığı en ilginç detay ise dans ederken zaman zaman oryantal kostümü giymesi oldu. Kansu kostümün üzerinde düzgün durması için yaptığı hareketlerin özellikle bel ve karın bölgesini daha fazla çalıştırdığını belirtti.

Yani onun için dans sadece eğlenmekten ibaret değil. Farkında olmadan vücudunu çalıştırıyor bol bol kalori yakıyor ve bunu yaparken de keyif almaya devam ediyor.

Beslenmesine De Dikkat Ediyor

Elbette iş sadece dansla bitmiyor. Gözde Kansu formunu korumak için beslenmesine de özen gösterdiğini anlattı. İşlenmiş ve paketli gıdalardan uzak durduğunu sofrasında daha çok sebze, kaliteli protein ve sağlıklı yağlara yer verdiğini söyledi.

Ara öğünlerde kuruyemiş ve taze meyve tükettiğini gün boyunca bol su içmeyi de ihmal etmediğini ekledi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Gözde Kansu'nun sabah dansıyla kilo verme yöntemi sosyal medyada da kısa sürede ilgi gördü. Kimileri bu rutini oldukça eğlenceli bulurken kimileri de "Demek spor yapmanın tek yolu spor salonu değilmiş" yorumunu yaptı. Eğlenerek hareket etmenin de formda kalmaya yardımcı olabileceğini söyleyen oyuncunun açıklamaları birçok kişinin ilgisini çekmeyi başardı.