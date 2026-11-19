Safra kesesindeki taşlar nedeniyle hastaneye kaldırılan Türk halk müziğinin usta ismi Yavuz Bingöl'ün bugün yapılması planlanan ameliyatı ertelendi. Yapılan tetkiklerin ardından operasyonun sanatçının kan değerlerinin ameliyat için uygun seviyeye gelmesinin beklenmesi nedeniyle ileri bir tarihe bırakıldığı öğrenildi. Hastanedeki tedavisi devam eden Bingöl'ün sağlık durumuna ilişkin menajeri Erden Demir’den de açıklama geldi.

Ameliyat Kan Değerleri Nedeniyle Ertelendi

16 Kasım akşamı yaşadığı rahatsızlık sonucu İstanbul’daki Başkent Üniversitesi Altunizade Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz Bingöl'ün safra kesesinde taş saptanmıştı. Doktorların yaptığı değerlendirmelerin ardından sanatçının safra kesesinin cerrahi müdahale ile alınmasına karar verilmişti.

Milliyet’te yer alan habere göre Bingöl'ün kullandığı ilaçların kan değerleri üzerindeki etkisi sebebiyle ameliyatın ertelenmesi uygun görüldü. Hekimlerin operasyon öncesinde sanatçının kan değerlerinin istenen seviyeye ulaşmasını beklediği bildirildi.

Menajerinden Açıklama

Tedavi sürecinde hastanede müşahede altında tutulan Yavuz Bingöl'ün son durumuna dair menajeri Erden Demir bilgi paylaştı. Demir sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek tedavi sürecinin takip edildiğini aktardı.

Temmuz Ayında da Safra Kesesi Rahatsızlığı Yaşamıştı

Yavuz Bingöl geçtiğimiz temmuz ayında da safra kesesinden kaynaklanan rahatsızlığı nedeniyle Malatya’da planlanan konserini iptal etmek zorunda kalmıştı. O dönemde doktorunun uçuş izni vermediğini dile getiren Bingöl ameliyat olması gerektiğini ancak operasyonu ilerleyen bir tarihte yaptırmayı planladığını ifade etmişti.