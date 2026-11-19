Türk müziğinin güçlü yorumcularından Funda Arar katıldığı programda iş disiplini, şöhret dengesi ve projeleri seçerken gösterdiği titizliğe dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel yaşamını kameralardan uzakta sürdürmeyi tercih eden başarılı sanatçı mesleğine duyduğu saygıyı ve sahnedeki tavizsiz duruşunu samimi ifadelerle dile getirdi.

"Sahnede Babamı Tanımam Her Şey Dört Dörtlük Olmalı"

Aslı Şafak'ın programına konuk olan Funda Arar hangi işi yaparsa yapsın aynı ciddiyetle çalışacağını vurgulayarak iş ahlakına dair net bir tablo çizdi. Sahne önü ve arkasındaki kusursuzluk arayışını anlatan sanatçı, şu sözleri kaydetti:

"Başka bir meslek yapıyor olsaydım da aynı ciddiyetle çalışırdım. İşimde çok disiplinliyimdir sahnede babamı tanımam her şey dört dörtlük olmalı. En iyisini yapmak için canımı dişime takarım bence herkes işini böyle yapmalı."

Sahne ışıkları söndüğü anda günlük hayatına geri döndüğünü belirten Arar şöhreti gündelik yaşama taşımanın ruhsal yıpranmaya yol açtığına dikkat çekerek "Ama sahneden indiğim an normal hayatıma dönerim. Şöhreti günlük hayatınıza taşırsanız psikolojik olarak çok yorulursunuz" ifadelerini kullandı.

"Her Yere Çıkarsan Bir Şeyin Değeri de Olmuyor"

Kariyer yolculuğunda seçici davranmanın önemine değinen Funda Arar önüne gelen her projeyi ya da daveti kabul etmediğini söyledi. Kendi duruşunu ve marka değerini korumanın gerekliliğini vurgulayan sanatçı sözlerini şöyle noktaladı:

"Her yere çıkarsan artık bir şeyin değeri de olmuyor. Bir markam var ve o markanın değerini taşıyacak yerlerde olman gerekiyor. Her teklifi kabul edersen her yerdesin yani millet de sıkılır. Senin bir tarzının, tavrının olması gerekiyor. Sağa sola savrulup ne yaptığını bilmeyen biri olmamak lazım. Ha bu arada sahnemde çok farklı tarzlar okurum sanat müziği de halk müziği de okuyorum."