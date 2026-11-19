Başarılı oyuncu Murat Yıldırım eğitime verilen ara tatili ailesiyle birlikte Antalya'da değerlendirdi. 2016 yılında dünyaevine girdiği Faslı oyuncu eşi Iman Elbani Yıldırım ve 4 yaşındaki kızları Miray ile tatil rotası oluşturan ünlü isim tema parkta geçirdikleri eğlenceli günün karelerini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Tema Parkta Gün Boyu Eğlence

Okullara verilen ara tatili fırsat bilen Murat Yıldırım ve Iman Elbani çifti 2022 yılında dünyaya gelen kızları Miray ile Antalya'nın yolunu tuttu. Aile tatil kapsamında ziyaret ettikleri tema parktaki farklı eğlence alanlarını gezdi ve gün boyunca çeşitli oyunları deneyimleyerek keyifli vakit geçirdi.

Ünlü oyuncu, ailesiyle geçirdiği bu neşeli anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşırken aile pozları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Ağustos Ayında İkinci Kez Anne-Baba Oldular

Mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme gelen Murat Yıldırım ve Iman Elbani çifti geçtiğimiz ağustos ayında ikinci çocuklarını kucaklarına almıştı. Oğullarına Kerem adını veren çift ikinci kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı.