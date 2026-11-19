Erkek arkadaşıyla çektiği videodaki "Amin amin" sözüyle geniş kitlelerce tanınan ve "Amin Reis" lakabıyla bilinen TikTok fenomeni Gizem Yıldız viral olan o videosunu yeniden takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede büyük etkileşim toplayan paylaşımın ardından fenomenin eski haliyle estetik müdahaleler sonrasındaki son görünümü sosyal medyada gündeme oturdu.

"Bütün Ülkeye Amin Dedirttik"

Viral olan videosunu yeniden yayınlayan Gizem Yıldız o dönemin yarattığı etkiye esprili ve sitemkar bir dille değindi. Geçmişteki görüntülerinin yeniden dolaşıma girmesinin ardından Yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Valla bütün ülkeye amin dedirttik. Sanki dersin oramızı buramızı açtık. Adam akıllı bir amin dedik, bütün ülkeye dert olduk."

Videonun yeniden paylaşılmasıyla birlikte kullanıcılar, Gizem Yıldız'ın ünlendiği ilk günlerle şimdiki görüntüsü arasındaki değişimi yakından inceledi. Fenomenin son haline "Oha burnu bambaşka olmuş", "Estetik sen nelere kadirsin" ve "Kız evrime gol attı" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.

Estetik Süreci ve Cilt Bakımında Yaşanan Talihsizlik

Şöhrete kavuştuktan sonraki bir aylık süreçte burun estetiği ve dudak dolgusu yaptırarak görünümünde belirgin değişikliklere giden Gizem Yıldız o dönemde cilt bakımı sırasında yaşadığı aksilikle de gündeme gelmişti. Güzellik merkezinde yapılan işlemin ardından yüzünde yanıklar oluşan fenomen yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlatmıştı:

"Bir şeyi çok iyi anladım, insanlar için süslenmeye hiç gerek yok. Benim cildimde asla böyle şeyler yoktu bakın, bir tane güzellik merkezine gittim. O güzellik merkezi buraya işlem yapacağım dedi ve benim buramı yaktı."

İlerleyen süreçte yüzündeki yanık izlerinin iyileşmesiyle toparlanan Gizem Yıldız'ın son hali viral videosunun yeniden gündeme gelmesiyle birlikte sosyal medyada yeniden konuşulmaya başlandı.