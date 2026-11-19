Saner Ayar'ın sahibi olduğu O3 Medya imzalı Şapkacı Kadınlar dizisinin oyuncu kadrosu ve prodüksiyon hazırlıkları hız kesmeden sürüyor. Senaryosunu Şükrü Necati Şahin’in kaleme aldığı başrollerinde Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı'nın yer aldığı projeye ödüllü aktör Tansu Biçer de dahil oldu. Ocak ayında NOW ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanan yapımda Biçer Albay Sami karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

Şapka Devrimi Döneminde Bir Dönüşüm Hikayesi

Şapka Devrimi döneminde geçen Şapkacı Kadınlar köylü bir kadının zamanla bir moda ikonuna dönüşme serüvenini çarpıcı ve etkileyici bir anlatımla ekranlara taşıyacak. Dönemin atmosferini yansıtan güçlü hikâyesi ve dikkat çeken karakter yapısıyla projenin yeni sezonun merakla beklenen işleri arasında yer alması hedefleniyor.

Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı Başrolde

Dizide Pınar Deniz Ayşe adlı köylü kadınına hayat verirken, Selahattin Paşalı ise onun eşi Rıza karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Kadroya son olarak katılan Tansu Biçer'in canlandıracağı Albay Sami karakterinin hikayedeki konumu ve diğer karakterlerle kuracağı ilişkiler de şimdiden merak uyandırdı. Ocak ayında NOW'da yayınlanması planlanan dizinin hazırlık süreci tüm hızıyla devam ediyor.