Son olarak Kanal D'nin büyük ilgi gören dizisi Eşref Rüya ile izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy bir süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi Aslıhan Malbora ile İstanbul Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Kuzeninin ziyareti dolayısıyla bir araya gelip yemek yediklerini ifade eden Ulusoy mekandan sevgilisiyle el ele ayrılırken hem devam projesi Eşref Tek hem de eski partneri Demet Özdemir hakkındaki iddialara açıklık getirdi.

"Önceki Hikayenin Bir Spin-Off'unu Yapıyoruz"

Eşref Rüya'nın devam projesi niteliğindeki Eşref Tek dizisinin yoğun set temposuna değinen Çağatay Ulusoy ertesi sabah erken saatte çekime gideceğini belirterek basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Önceki projede başrolü paylaştığı Demet Özdemir yerine yeni dizide Aybüke Pusat ile partner olmasına yönelik sorulara yanıt veren Ulusoy kadro değişikliğinin hikâye yapısından kaynaklandığını şu sözlerle ifade etti:

"Daha önceki hikâyenin bir spin-off'unu (türev) yapıyoruz. Şu anki kadro da o şekilde şekillendi. Keyfimiz yerinde, çalışıyoruz."

Demet Özdemir İddialarını Yalanladı

Çağatay Ulusoy, sevgilisi Aslıhan Malbora ile Etiler'de görüntülendi. https://t.co/41vH2LHB7h — Populicc (@populicc) November 17, 2026

Kulislerde ve sosyal medyada Demet Özdemir ile arasında bir küslük ya da anlaşmazlık olup olmadığı yönünde çıkan haberlere de net bir cevap veren Çağatay Ulusoy "Yok, yok. Gayet güzel gidiyor arkadaşlığımız" sözleriyle iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Öte yandan yaz aylarında aldığı kilolarla magazin gündeminde geniş yer bulan ünlü oyuncu fit görünümüne nasıl kavuştuğuna dair yöneltilen soruya ise kısa ve net bir şekilde "Diyet yaptım" yanıtını vererek aracına yöneldi.