Televizyon ve dizi sektöründe yaşanan gelişmeler gündemdeki yerini korurken Kanal D ekranlarında yayınlanan Haysiyet dizisi için final kararı çıktı. Reklam gelirlerindeki gerileme nedeniyle maliyet dengelemelerinin öne çıktığı süreçte Kerem Alışık'ı yeniden izleyiciyle buluşturan yapımın 13. bölümde ekranlara veda edeceği öğrenildi.

Reklam Gelirlerindeki Düşüş ve Bütçe Düzenlemeleri

Dizi sektöründe son dönemde artan maliyet baskısı ve reklam gelirlerindeki düşüş kanalları ve yapım şirketlerini yeni kararlar almaya yöneltiyor. Bu tablo içinde adı geçen yapımlardan biri olan Haysiyet daha önce bütçesini aşağı çekmek amacıyla maliyet indirimi uygulanan projeler arasında yer alıyordu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından projenin devam etmeme yönünde karar alınmasıyla birlikte dizi ekibi ve izleyiciler için final takvimi netleşti.

Kerem Alışık'lı Yapım 13. Bölümde Noktalanıyor

Kerem Alışık'ın yeniden ekranlara dönüşüne sahne olan ve Kanal D izleyici kitlesiyle buluşan Haysiyet planlanan 13. bölüm itibarıyla yayın hayatını sonlandıracak. Final bölümüne doğru ilerleyen yapımın hikayesini nasıl noktalayacağı ve dizinin takipçilerinin final haftasında göstereceği ilgi merak konusu oldu.