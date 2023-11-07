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Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı

Victoria's Secret'ın eski mankenlerinden Heidi Klum, evliliğini sürdürdüğü Tokio Hotel grubunun gitaristi ve solisti Tom Kaulitz'a gönderdiği özel bir fotoğrafı Instagram'a da yükledi. Model, son olarak çıplak bir şekilde yatakta yattığı bir pozunu kocasına özel bir mesaj olarak gönderdi ve bu özel anını sosyal medyada paylaştı.

Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-11-2023 15:21

17 yaş genç eşiyle mutlu bir aşk yaşayan Victoria's Secret modeli Heidi Klum, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak efsane Cadılar Bayramı partisiyle tüm gözleri üzerine çeken Klum, yine ilgi odağı oldu. Tokio Hotel grubunun gitaristi ve solisti Tom Kaulitz ile evli olan Klum, eşine gönderdiği özel bir pozunu sosyal medyada paylaşınca takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Klum, çıplak bir şekilde yatakta uzanırken verdiği pozu mesajın ekran görüntüsünü alarak paylaştı ve bu paylaşım altına birçok yorum geldi. Bir takipçisi geçtiğimiz günlerde Klum'a, "Tom'un annesi gibi hissetmiyor musunuz, yaş farkı sorun olmuyor mu?" şeklinde sordu. Klum ise, "Doğrusu, sadece insanlar bana bunu sorduğunda fark ediyorum" yanıtını verdi.

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