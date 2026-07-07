Yatak Odasında Korkunç İnfaz! Fenomen Çift Hayatını Kaybetti

Kosta Rika'dan gelen haber sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. TikTok ve Instagram'da geniş bir takipçi kitlesine sahip olan 28 yaşındaki Gabriela Sanarrusia Chavarria ile erkek arkadaşı Jorge Isaac Agüero Corea evlerinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

İddiaya göre gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar çiftin yaşadığı eve zorla girdi. Doğrudan yatak odasına yönelen saldırganlar o sırada uyuyan çifte ateş açtı. Silah seslerini duyan komşular hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ise genç çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaçış Aracı Yanmış Halde Bulundu

Saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Polis ekipleri olay yerinden yaklaşık iki kilometre uzaklıkta boş bir arazide tamamen yanmış bir araç buldu.

İlk incelemelere göre saldırganların kaçarken bu aracı kullandığı daha sonra ise izlerini kaybettirmek amacıyla otomobili ateşe verdiği değerlendiriliyor. Araç üzerinde yapılan teknik incelemeler sürerken güvenlik güçleri olayın faillerine ulaşmak için delilleri tek tek inceliyor.

Soruşturmada Dikkat Çeken İddialar

Yetkililer, saldırının gerçekleşme şekline bakıldığında bunun sıradan bir hırsızlık ya da tesadüfi bir olay olmadığını düşünüyor. İlk değerlendirmeler olayın organize suç grupları arasında yaşanan bir hesaplaşmayla bağlantılı olabileceği yönünde.

Yerel basında yer alan bilgilere göre Gabriela Sanarrusia Chavarria daha önce de iki farklı silahlı saldırıdan yaralı olarak kurtulmuştu. Ayrıca eski çevresindeki bazı isimlerin uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu iddiaları da soruşturma dosyasında yer alıyor. Ancak bu iddialarla ilgili resmi makamlar tarafından kesinleşmiş bir açıklama yapılmış değil.

Sosyal Medyada Büyük Yankı Uyandırdı

Genç fenomenin ani ölümü takipçileri arasında büyük üzüntü yarattı. Kısa sürede binlerce kişi sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaşırken olayın perde arkasının aydınlatılması için soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor. Polis ekipleri hem saldırganların kimliğini hem saldırının kesin nedenini ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.