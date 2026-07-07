Rahmi Koç'un Ali Koç'a Hediyesi Olan Yalı İlk Kez Böyle Görüntülendi

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç bu kez iş ya da sosyal sorumluluk projeleriyle değil yaşadığı tarihi Boğaz yalısıyla gündeme geldi. Dünyaca ünlü iç mimar Martyn Lawrence Bullard'ın programına konuk olan Koç yıllardır merak edilen evini ilk kez bu kadar detaylı şekilde tanıttı.

Program boyunca yalının her köşesi tek tek gösterilirken tarihi dokusu korunarak yapılan modern dokunuşlar da dikkat çekti. Boğaz manzarası yüksek tavanları ve özenle hazırlanan dekorasyonu izleyenlerden tam not aldı.

Yıllar Öncesine Dayanan Bir Dostluk

Programın sunucusu Martyn Lawrence Bullard ile Nevbahar Koç'un dostluğunun ise oldukça eskiye dayandığı ortaya çıktı. Bullard Nevbahar Koç'un henüz 20'li yaşlarındayken Los Angeles'ta kendi yanında asistan olarak çalıştığını anlattı.

Ünlü tasarımcı o yıllarda Koç'un tasarım konusunda büyük bir ilgi ve yeteneğe sahip olduğunu söyleyerek bugün geldiği noktadan duyduğu gururu da dile getirdi. Hatta onu başarılı bir anne sanat destekçisi ve hayırsever olarak tanımladı.

Yalıyı Baştan Sona Yenilediler

Nevbahar Koç da evin dekorasyon sürecinin hiç kolay olmadığını anlattı. Tarihi bir yapıyı yenilerken orijinal mimariye zarar vermeden çalışmanın oldukça zahmetli olduğunu söyleyen Koç uzun yıllar boyunca evin her ayrıntısıyla tek tek ilgilendiğini ifade etti.

Yalıdaki büyük salon tarihi detaylar ve özel sanat eserleri de program boyunca dikkat çeken bölümler arasında yer aldı. Özellikle salonda bulunan aileye özel tablo izleyicilerin ilgisini çekti.

Rahmi Koç'tan Anlamlı Hediye

Yalının aile için taşıdığı manevi değer de programın en dikkat çeken detaylarından biri oldu. Nevbahar Koç eşi Ali Koç'un çocukluğunu bu evde geçirdiğini ve yalının kendileri için sadece gösterişli bir ev değil aynı zamanda aile hatıralarıyla dolu özel bir yaşam alanı olduğunu söyledi.

Koç bu tarihi yalının kayınpederi Rahmi Koç tarafından kendilerine hediye edildiğini de ilk kez anlattı. Çiftin evi devraldıktan sonra tarihi dokusunu koruyarak yenilediği ve dekorasyon sürecini birlikte yürüttüğü öğrenildi. Böylece yıllardır merak edilen Boğaz yalısının hikâyesi de ilk kez bu kadar ayrıntılı şekilde ortaya çıkmış oldu.