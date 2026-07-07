Gül Onat'ın Kemoterapi Sonrası Paylaşımı Gündem Oldu! İşte Son Hali

Pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat kemoterapi nedeniyle saçlarını kazıttı. Son paylaşımı ve güçlü duruşu sosyal medyada binlerce destek mesajı aldı.

Gül Onat'ın Kemoterapi Sonrası Paylaşımı Gündem Oldu! İşte Son Hali
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-07-2026 18:40

"Sihirli Annem" dizisindeki Perihan Teyze karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Tedavi sürecinde yaşadıklarını zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan Onat son paylaşımıyla sevenlerini hem duygulandırdı hem bir kez daha güçlü duruşuyla takdir topladı.

Kemoterapi tedavisi nedeniyle saçlarını kazıtmak zorunda kalan usta oyuncu yakın dostu Ayhan Kavas ile çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Fotoğraftaki doğal hali ve yüzündeki tebessüm birçok kişiyi derinden etkiledi.

Yaşadıklarını Saklamadı

Gül Onat daha önce yaptığı açıklamalarda hastalığının 2023 yılında başladığını anlatmıştı. Pankreas kanseri teşhisi aldıktan sonra peş peşe ağır ameliyatlar geçirdiğini söyleyen oyuncu tedavi sürecini "Hayatımın en zor dönemi" olarak tanımlamıştı.

Kemoterapi ve radyoterapi tedavilerinin ardından bir süre rahat bir dönem geçirdiğini belirten Onat daha sonra hastalığın bağırsaklarına nüksettiğini ve yeniden zorlu ameliyatlar geçirmek zorunda kaldığını da paylaşmıştı.

Moralini Kaybetmemeye Çalışıyor

Yaşadığı tüm sağlık sorunlarına rağmen hayata pozitif bakmaya çalışan Gül Onat paylaşımında yine umut dolu tavrını korudu. Kemoterapi nedeniyle dökülen saçlarını kazıttığını gizlemeyen oyuncu yakın dostu Ayhan Kavas ile verdiği kareye esprili bir not ekleyerek takipçilerini hem duygulandırdı hem gülümsetti.

Onat'ın samimi paylaşımı birçok kişinin "Güçlü kalmaya devam et", "Dualarımız seninle" ve "Bir an önce sağlığına kavuş" mesajları göndermesine neden oldu.

Sevenlerinden Destek Yağdı

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hayranları kadar sanat camiasından birçok isim de usta oyuncuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gül Onat'ın yaşadığı zorlu süreci tüm açıklığıyla paylaşması ve moralini yüksek tutmaya çalışması takipçileri tarafından büyük takdir topladı. Sevenleri ise usta oyuncunun en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını dileyerek destek mesajlarını sürdürmeye devam ediyor.

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