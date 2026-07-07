İrem Derici'den Şok İtiraf: "Şöhret Olma Sebebim Beni Terk Eden Sevgilime Duyduğum Hırstı"

Şarkıcı İrem Derici şöhret olma sebebini itiraf etti: "Üniversitede beni terk eden sevgilime hırslandım, dünyayı onlara dar etmek için ünlü oldum."

İrem Derici'den Şok İtiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-07-2026 17:20

Türk pop müziğinin en dobra, en samimi ve başarılı isimlerinden biri olan İrem Derici kariyerinin perde arkasına dair ezber bozan bir itirafta bulundu. Her açıklamasıyla magazin gündemini belirleyen ünlü şarkıcı şöhret basamaklarını tırmanmasındaki asıl motivasyon kaynağının üniversite yıllarında kendisini terk eden eski sevgilisine duyduğu büyük hırs olduğunu açıkladı. Çocukluk hırsının zamanla profesyonel kariyerine dönüştüğünü belirten Derici yaşadığı kırılma anını tüm çıplaklığıyla anlattı.

Katıldığı programda geçmişe dönük samimi açıklamalarda bulunan ünlü popçu kendisini zirveye taşıyan o intikam ve başarı yeminini şu sözlerle özetledi: "Öyle Bir Ünlü Olacağım Ki Dünyayı Onlara Dar Edeceğim"

İrem Derici, üniversite döneminde yaşadığı ayrılık acısının nasıl bir başarı hikayesine evrildiğini şu dikkat çekici ifadelerle dile getirdi:

"Ayrıldıktan 15 gün sonra başka kızla fotoğraf koydu. Cuma akşamı Beyaz Show var. O gün evde sinirle cips yerken 'Öyle bir ünlü olacağım ki' dedim. Öyle bir ünlü olacağım ki, Cuma günü oturacaklar evde, Beyaz Show'u açacaklar, İrem Derici görecekler. Yolda billboardlarda İrem Derici görecek. Uçağa binecekler, reklamda İrem Derici görecek, dedim. 'Ben öyle bir ünlü olacağım ki dar edeceğim onlara dünyayı.' dedim. Çocukluk hırsım benim kariyerim oldu."

Sosyal Medyada İrem Derici Dobralığına Beğeni Yağdı

İrem Derici'nin bu sansürsüz ve içi dışı bir açıklaması internet dünyasına düşer düşmez başta X (Twitter) ve Instagram olmak üzere tüm dijital platformlarda adeta bomba etkisi yarattı. Yaşadığı hayal kırıklığını yıkılmak yerine Türkiye'nin en çok dinlenen kadın vokallerinden biri olmak için yakıta dönüştüren ünlü sanatçının bu duruşu, takipçileri tarafından büyük bir hayranlıkla karşılandı.

Sosyal medya kullanıcıları paylaşımların altına; "İntikamın asil ve başarılı hali budur, kadının hırsı sektörü şekillendirmiş", "Dediği her şeyi gerçekten yaptı, muazzam bir azim" şeklinde binlerce destekleyici yorum bıraktı. Sahne enerjisi ve hit şarkılarıyla pop müziğin zirvesindeki yerini koruyan ünlü sanatçı bu çarpıcı geçmiş günlüğü itirafıyla haftanın en çok konuşulan magazin manşetlerinden birine imza attı.

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