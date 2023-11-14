Yasmin Erbil'in pozlarına Mehmet Ali Erbil'den yorum gecikmedi

Televizyon dünyasının sevilen ismi Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın 1989-1996 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen kızları Yasmin Erbil, sosyal medya üzerinden paylaştığı pozlar ve aşk hayatıyla geniş kitleler tarafından tanınıyor. Son zamanlarda 'Survivor' yarışmasıyla dikkat çeken Yiğit Poyraz ile birliktelik yaşayan Erbil, Instagram hesabından takipçileriyle yeni fotoğraflarını paylaştı.

Mehmet Ali Erbil, kızının paylaştığı bu pozlara yorumsuz kalmayarak arka arkaya "Aşkım, birtanem, güzel kızım" gibi ifadelerle yorumda bulundu.