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Yasmin Erbil'in pozlarına Mehmet Ali Erbil'den yorum gecikmedi

Televizyon dünyasının sevilen ismi Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla geniş bir ilgi kitlesi kazanıyor. Ünlü şovmen, kızının fotoğraflarına yaptığı yorumlarla bir kez daha gündemde kendine yer buldu.

Yasmin Erbil'in pozlarına Mehmet Ali Erbil'den yorum gecikmedi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2023 21:02

Televizyon dünyasının sevilen ismi Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın 1989-1996 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen kızları Yasmin Erbil, sosyal medya üzerinden paylaştığı pozlar ve aşk hayatıyla geniş kitleler tarafından tanınıyor. Son zamanlarda 'Survivor' yarışmasıyla dikkat çeken Yiğit Poyraz ile birliktelik yaşayan Erbil, Instagram hesabından takipçileriyle yeni fotoğraflarını paylaştı.

Mehmet Ali Erbil, kızının paylaştığı bu pozlara yorumsuz kalmayarak arka arkaya "Aşkım, birtanem, güzel kızım" gibi ifadelerle yorumda bulundu.

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