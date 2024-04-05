Yasmin Erbil’den yatak odası pozları...

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Yasmin Erbil bu kez yeni elbisesiyle yatak odasında verdiği pozları Instagram'dan paylaştı. Erbil takipçilerine elbisesini beğenip beğenmediklerini sordu. İşte detaylar...

Yasmin Erbil’den yatak odası pozları...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-04-2024 09:26

Ünlü televizyoncu Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medyada yine büyük ilgiyle karşılandı. Genç influencer, Instagram hesabından yatak odasında çekilmiş yeni bir videosunu takipçileriyle paylaştı. Yasmin Erbil, bu kez giydiği yeni elbiseyle verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

 

Yasmin Erbil'in paylaştığı video kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yatak odasında zarif bir elbiseyle poz veren genç influencer, takipçilerine elbisesini beğenip beğenmediklerini sordu. Yapılan yorumlarda, Erbil'in tarzının beğenildiği ve pozların estetik açıdan takdirle karşılandığı görüldü.

Benzer Haberler
Yapı Kredi Bankası Para İhtiyacı Olanlar İçin Masrafsız ve Kefilsiz 11000 TL Verecek! Bankamatikten Çekilecek! Yapı Kredi Bankası Para İhtiyacı Olanlar İçin Masrafsız ve Kefilsiz 11000 TL Verecek! Bankamatikten Çekilecek!
Ziraat Bankası Emekli Maaşlarını Kendi Bankasından Alanlara Duyurdu! Emekli Kredisi İle 40.000 TL'ye Kadar Ödeme! Ziraat Bankası Emekli Maaşlarını Kendi Bankasından Alanlara Duyurdu! Emekli Kredisi İle 40.000 TL'ye Kadar Ödeme!
Selin Şekerci: 'Hazal Kaya annelik hormonlarımı çalıştırdı' Selin Şekerci: 'Hazal Kaya annelik hormonlarımı çalıştırdı'
16 Milyon Emekliye Sabah Duyuru Geldi! 10 Bin TL Ödeme Verileceği Açıklandı! Cumhurbaşkanı İmzaladı 16 Milyon Emekliye Sabah Duyuru Geldi! 10 Bin TL Ödeme Verileceği Açıklandı! Cumhurbaşkanı İmzaladı
Hadise'nin tarzı sosyal medyada gündem oldu: Hadise'nin tarzı sosyal medyada gündem oldu: "Geliyor gelmekte olan"
İş Bankası ve Denizbank ATM'lerinden 7 Gün 24 Saat 30.000 TL Ödeme Alabileceksiniz! 2 Bankadan Açıklama Geldi! İş Bankası ve Denizbank ATM'lerinden 7 Gün 24 Saat 30.000 TL Ödeme Alabileceksiniz! 2 Bankadan Açıklama Geldi!
ÇOK OKUNANLAR
Serenay Sarıkaya'nın Adana Demirspor formasıyla kombinlediği saat olay oldu: 'Para konuşur'
  • 01-04-2024 10:01

Serenay Sarıkaya'nın Adana Demirspor formasıyla kombinlediği saat olay oldu: 'Para konuşur'

Doğum için gün sayan Burcu Biricik deniz sezonunu açtı!
  • 04-04-2024 11:56

Doğum için gün sayan Burcu Biricik deniz sezonunu açtı!

Akın Akınözü hayranları şokta! Sadece 3 bölüm dayanabildi!
  • 03-04-2024 13:13

Akın Akınözü hayranları şokta! Sadece 3 bölüm dayanabildi!

Zehra Güneş futbolcu sevgilisinden ayrıldı! İlişkinin bitme sebebi şaşırttı!
  • 03-04-2024 14:46

Zehra Güneş futbolcu sevgilisinden ayrıldı! İlişkinin bitme sebebi şaşırttı!

Nejat İşler'den dikkat çeken açıklama: 'Evet küskünüm'
  • 29-03-2024 12:19

Nejat İşler'den dikkat çeken açıklama: 'Evet küskünüm'