Yasmin Erbil’den yatak odası pozları...

Ünlü televizyoncu Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medyada yine büyük ilgiyle karşılandı. Genç influencer, Instagram hesabından yatak odasında çekilmiş yeni bir videosunu takipçileriyle paylaştı. Yasmin Erbil, bu kez giydiği yeni elbiseyle verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti.





Yasmin Erbil'in paylaştığı video kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yatak odasında zarif bir elbiseyle poz veren genç influencer, takipçilerine elbisesini beğenip beğenmediklerini sordu. Yapılan yorumlarda, Erbil'in tarzının beğenildiği ve pozların estetik açıdan takdirle karşılandığı görüldü.