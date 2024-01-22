Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e ağır sözler: 'Çok fazla babalık görmedim'

Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, Oya Çınar'ın Oyalamacalar programına katılarak babasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oya Çınar'ın "Hayatta en çok neye çaba harcadın?" sorusuna Yasmin Erbil, "Yanlış anlaşılmamak, sürekli kendini kontrol etmeye çalışmak..." yanıtını verdi. Genç oyuncuya "Büyürken aile baskısı yaşadın mı?" sorusu yöneltilince Erbil, "Çok fazla yaşamadım" şeklinde cevapladı.

Oya Çınar, Mehmet Ali Erbil ile ilgili çeşitli görüşler olduğunu belirterek, "Özel hayatında büyümeyi reddeden, şımarık çocuk haliyle gülüp geçtiğin bir şey mi, yoksa hâlâ bir imtihan mı devam ediyor?" diye sordu. Yasmin Erbil ise "Devam ediyor" diyerek şu ifadelerle devam etti:

"Çok fazla babalık deneyimi yaşamadığımı düşünüyorum. Benim de babamdan kaynaklı yaralarım var, bunlar hiçbir zaman kapanmayacak. (...) Babamın etrafında çok sayıda kadın olması, genç kızların bulunması hâlâ beni etkiliyor ve bu konuda tamamen aşabildiğimi söyleyemem."

Oya Çınar, "Genç kadınlarla birlikte olması..." ifadesini tekrarlayınca Yasmin Erbil, bu konuda samimi açıklamalarda bulunarak, "Bazen benden daha genç kadınlarla birlikte olduğunu duyduğumda rahatsız oluyor, insan böyle durumlarda rahatsız olabiliyor. Şu anda 27 yaşındayım ve 25 yaşında bir kız duyduğumda rahatsızlık hissediyorum" dedi.

Ayrıca Yasmin Erbil, "Babam gibi insanlardan hoşlanmam, uzak dururum" ifadelerini de kullandı.