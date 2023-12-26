Yasmin Erbil ve sevgilisi Yiğit Poyraz havuzda aşka geldi! İşte sosyal medyayı sallayan paylaşım...

Survivor'a katılan sevgilisi Yiğit Poyraz'ın doğum gününü kutlayan Yasmin Erbil, sevgilisiyle havuzda romantik anlarını paylaştı ve dikkat çekti.

Yasmin Erbil ve sevgilisi Yiğit Poyraz havuzda aşka geldi! İşte sosyal medyayı sallayan paylaşım...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-12-2023 10:16

Ünlü showman Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın birlikteliğinden doğan Yasmin Erbil, diğer kardeşlerinden farklı olarak oldukça dikkat çeken bir isim. Özellikle sosyal medyadaki cesur pozlarıyla tanınan Yasmin Erbil, bir süredir Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.

Son olarak, sevgilisi Yiğit Poyraz'ın doğum gününü kutlamak için havuzda romantik anlarını paylaşan Yasmin Erbil, paylaşımına "İyi ki doğdun sevgilim. Beni ve içimdeki çocuğu mutlu etmeyi çok iyi biliyorsun. Seni çok özlüyorum" notunu ekledi.

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