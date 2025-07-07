Yasemin Yürük Bodrum'da sezona hızlı başladı

Yasemin Yürük, Yalıkavak’ta denize girerken görüntülendi. Siyah bikinisiyle dikkat çeken şarkıcı, yazın keyfini Bodrum’da çıkarıyor.

Yasemin Yürük Bodrum'da sezona hızlı başladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-07-2025 10:18

Bir döneme damgasını vuran 'Hepsi' grubunun unutulmaz isimlerinden Yasemin Yürük, yaz sezonunu Bodrum Yalıkavak’ta açtı. Güzelliği ve fit görünümüyle dikkat çeken ünlü isim, plajda objektiflere yansıdı. Sade şıklığı ve enerjik tavırlarıyla beğeni toplayan Yürük, keyifli bir gün geçirdi.

Güneşlendi, denize girdi, huzurun tadını çıkardı

Günün erken saatlerinde Yalıkavak’taki popüler bir plaja gelen Yasemin Yürük, önce şezlonguna uzanarak güneşlendi. Siyah renkli bikinisiyle dikkat çeken Yürük, bir süre güneşin tadını çıkardıktan sonra serinlemek için denize girdi. Ege’nin berrak sularında kulaç atan Yürük, fit vücuduyla da beğeni topladı.

Ardından duş alan ünlü isim, yeniden şezlonguna dönerek güneşlenmeye devam etti. Telefonuyla vakit geçiren Yürük, zaman zaman çevresindekilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Samimi halleri ve doğal güzelliğiyle plajın ilgi odağı oldu.

Yazın ilk günlerinden keyif alıyor

Yaz aylarını sık sık Bodrum’da geçiren Yasemin Yürük, bu yıl da geleneği bozmadı. Yalıkavak’ın gözde plajlarından birini tercih eden şarkıcı, hem dinlendi hem de güneşin keyfini sürdü. Şehir stresinden uzak bir atmosferde zaman geçiren Yürük’ün pozitif enerjisi objektiflere yansıdı.

Haberin Galerisi : Yasemin Yürük Yalıkavak'ta deniz ve güneşin tadını çıkardı

1Yasemin Yürük Yalıkavak'ta deniz ve güneşin tadını çıkardıYasemin Yürük, Yalıkavak’ta denize girerken görüntülendi. Siyah bikinisiyle dikkat çeken şarkıcı, yazın keyfini Bodrum’da çıkarıyor.

2Yasemin Yürük Yalıkavak'ta deniz ve güneşin tadını çıkardı

3Yasemin Yürük Yalıkavak'ta deniz ve güneşin tadını çıkardı

Benzer Haberler
Fırat Tanış ile Zeynep Günay’dan Çeşme'de aşk dolu tatil Fırat Tanış ile Zeynep Günay’dan Çeşme'de aşk dolu tatil
Yasemin Kay Allen, tatil pozlarıyla büyüledi! Ayrılığın ardından sahillere indi Yasemin Kay Allen, tatil pozlarıyla büyüledi! Ayrılığın ardından sahillere indi
Yılmaz Vural ailesiyle Çeşme’de sezonu açtı! Plajda keyifli anlar Yılmaz Vural ailesiyle Çeşme’de sezonu açtı! Plajda keyifli anlar
Hakan Çalhanoğlu, ailesiyle yaz sezonunu açtı! Plajdan samimi kareler Hakan Çalhanoğlu, ailesiyle yaz sezonunu açtı! Plajdan samimi kareler
Sığ suda derin aşk! Barış Falay ve Esra Ronabar romantizmiyle büyüledi Sığ suda derin aşk! Barış Falay ve Esra Ronabar romantizmiyle büyüledi
Elçin Sangu’dan yıllar sonra gelen Kıvanç Tatlıtuğ itirafı: “Onunla oynamak bir lanet gibidir” Elçin Sangu’dan yıllar sonra gelen Kıvanç Tatlıtuğ itirafı: “Onunla oynamak bir lanet gibidir”
ÇOK OKUNANLAR
Burcu Özberk: “Ülkemde Tatil Yapmak Gibisi Yok!”
  • 02-07-2025 10:23

Burcu Özberk: “Ülkemde Tatil Yapmak Gibisi Yok!”

Serenay Sarıkaya’dan Doğum Gününe Özel İddialı Tatil Pozları!
  • 02-07-2025 14:09

Serenay Sarıkaya’dan Doğum Gününe Özel İddialı Tatil Pozları!

Demet Özdemir’den Sezon Finali Sonrası Tatil Pozları!
  • 02-07-2025 14:47

Demet Özdemir’den Sezon Finali Sonrası Tatil Pozları!

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu’nun bölüm başı aldığı ücret şaşırttı
  • 07-07-2025 12:32

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu’nun bölüm başı aldığı ücret şaşırttı

Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik’le Tartışma İddialarına Açıklık Getirdi: “Tartıştık, Sonra Barıştık”
  • 04-07-2025 11:21

Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik’le Tartışma İddialarına Açıklık Getirdi: “Tartıştık, Sonra Barıştık”