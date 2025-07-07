Yasemin Yürük Bodrum'da sezona hızlı başladı

Bir döneme damgasını vuran 'Hepsi' grubunun unutulmaz isimlerinden Yasemin Yürük, yaz sezonunu Bodrum Yalıkavak’ta açtı. Güzelliği ve fit görünümüyle dikkat çeken ünlü isim, plajda objektiflere yansıdı. Sade şıklığı ve enerjik tavırlarıyla beğeni toplayan Yürük, keyifli bir gün geçirdi.

Güneşlendi, denize girdi, huzurun tadını çıkardı

Günün erken saatlerinde Yalıkavak’taki popüler bir plaja gelen Yasemin Yürük, önce şezlonguna uzanarak güneşlendi. Siyah renkli bikinisiyle dikkat çeken Yürük, bir süre güneşin tadını çıkardıktan sonra serinlemek için denize girdi. Ege’nin berrak sularında kulaç atan Yürük, fit vücuduyla da beğeni topladı.

Ardından duş alan ünlü isim, yeniden şezlonguna dönerek güneşlenmeye devam etti. Telefonuyla vakit geçiren Yürük, zaman zaman çevresindekilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Samimi halleri ve doğal güzelliğiyle plajın ilgi odağı oldu.

Yazın ilk günlerinden keyif alıyor

Yaz aylarını sık sık Bodrum’da geçiren Yasemin Yürük, bu yıl da geleneği bozmadı. Yalıkavak’ın gözde plajlarından birini tercih eden şarkıcı, hem dinlendi hem de güneşin keyfini sürdü. Şehir stresinden uzak bir atmosferde zaman geçiren Yürük’ün pozitif enerjisi objektiflere yansıdı.