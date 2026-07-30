Yasemin Yazıcı Herkesi Şaşırttı! Aldığı Ödül Olay Oldu

"Son Yaz" dizisinde canlandırdığı Naz karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Yazıcı, bu kez oyunculuğuyla değil eğitim hayatındaki büyük başarısıyla gündemde. Genç oyuncu, kariyerine ara vermeden hem setlerde çalıştı hem de İngiltere'de yüksek lisans eğitimini tamamladı. Üstelik bunu sıradan bir mezuniyetle değil, aldığı ödülle taçlandırmayı başardı.

Setten Üniversite Sıralarına

Yasemin Yazıcı'yı sadece "Son Yaz" dizisinden değil, "Kara Tahta", "Hudutsuz Sevda" ve tiyatro sahnelerinden de hatırlayanlar vardır. Yoğun oyunculuk temposuna rağmen eğitimini hiçbir zaman ikinci plana atmayan başarılı isim, İngiltere'deki Liverpool Üniversitesi'nde psikoloji alanında yüksek lisans yaptı.

Dersler, projeler, sınavlar derken bir yandan da çekimlere devam eden Yazıcı, oldukça zorlu bir süreci geride bıraktı. Oyunculuğu ve akademik hayatı aynı anda yürütmek kolay olmasa da emeklerinin karşılığını fazlasıyla aldı.

Büyük Emek Büyük Ödül Getirdi

Başarılı oyuncu, yüksek lisansını "distinction" yani üstün başarı derecesiyle tamamladı. Ancak sürpriz bununla da sınırlı kalmadı. Hazırladığı tez, üniversite tarafından "Yılın Tezi 2026" ödülüne layık görüldü.

Bu gelişme hem hayranlarını hem de meslektaşlarını oldukça sevindirdi. Sosyal medyada kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı paylaşılırken, birçok kişi Yazıcı'nın disiplinine ve azmine övgüler yağdırdı.

Duygusal Paylaşımı Dikkat Çekti

Yasemin Yazıcı da bu önemli başarısını sosyal medya hesabından samimi bir mesajla duyurdu. Paylaşımında, aylar süren uykusuz gecelerden, son teslim tarihlerinden, tez düzeltmelerinden ve set temposundan bahsetti. Zaman zaman kendisini yetersiz hissettiğini ama hiçbir noktada vazgeçmediğini anlattı.

Oyuncunun "İyi ki pes etmemişim" sözleri ise takipçilerinin en çok dikkatini çeken bölüm oldu. Yazıcı'nın hem ekranlarda hem de eğitim hayatında gösterdiği bu performans, başarının disiplin ve kararlılıkla geldiğini bir kez daha ortaya koydu.