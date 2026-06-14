Yasemin Şefkatli Olayı Görünce Şok Yaşadı! Aynı İbrahim Tatlıses Dedi

Yasemin Şefkatli ikiz oğullarıyla yaptığı paylaşımlarla zaten sık sık gündeme geliyordu ama bu seferki paylaşım resmen sosyal medyada yüzleri gülümsetti. Günlük hayatlarından küçük kareler paylaştığı videoda en çok dikkat çeken şey ise ikizlerin yaptığı sevimli “mikrofon şovu” oldu.

Evde Tatlı Bir Gün

Aslında her şey oldukça sıradan bir gün gibi başlıyor. Yasemin Şefkatli her zamanki gibi çocuklarıyla vakit geçirirken o anları da takipçileriyle paylaşıyor. Zaten onun paylaşımlarında en çok sevilen şey de bu doğal filtresiz aile anları.

Ama bu kez videoda öyle bir detay var ki izleyen herkesin yüzünde aynı gülümseme oluşuyor: ikizlerin ellerine aldıkları mikrofonlar.

Mikrofon Alınca Ortalık Şenleniyor

İkizler mikrofonu alınca adeta sahneye çıkmış gibi davranıyorlar. Bir sağa bir sola dönmeler kendi kendilerine “şarkı söylüyor” havasına girmeleri derken ortaya gerçekten çok tatlı görüntüler çıkıyor.

İşte tam bu noktada herkesin aklına aynı isim geliyor: İbrahim Tatlıses. Çünkü miniklerin mikrofon tutuşu ve kendinden emin tavırları dedelerini hatırlatıyor. Sosyal medyada da bu yüzden “Minik Tatlısesler sahnede!” tarzı yorumlar yağmaya başlıyor.

Sosyal Medya Bu Anlara Bayıldı

Video paylaşıldıktan sonra kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geliyor. İnsanlar hem çocukların enerjisine hem o doğal hallere resmen bayılıyor. Özellikle “Mikrofon stili tanıdık geldi mi?” esprisi en çok paylaşılan yorumlardan biri oluyor.

Bazı takipçiler ise “Bu çocuklar ileride sahneleri sallayacak” gibi şimdiden iddialı yorumlar yapıyor. Tabii bu yorumlar tamamen eğlenceli ve sevgi dolu bir dille yazılmış.

Daha önce de Yasemin Şefkatli ikizlerin bitmeyen enerjisinden bahsetmişti. Hatta bazen takipçilerine esprili şekilde “Sakinleştirici önerisi olan yazsın” diye bile sormuştu. Yani anlayacağınız evde tempo oldukça yüksek. Ama tüm bu yorgunluğa rağmen paylaşımlardan görünen o ki bu anların tadını da sonuna kadar çıkarıyor.

Tatlı Bir Aile Havası

Bu paylaşımlar sadece eğlenceli videolar değil aslında. Bir yandan aile içindeki sıcaklığı bir yandan da çocukların doğal ve neşeli hallerini gösteriyor.

İkizlerin mikrofonla verdikleri o küçük şov ise şimdiden sosyal medyanın unutamadığı anlar arasına girmiş gibi görünüyor. Kim bilir belki de gerçekten dedeleri gibi sahnelerde görürüz onlar ama şimdilik işin en keyifli kısmı sadece izlemek