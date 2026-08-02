İbrahim Tatlıses Manevi Kızını Gelin Ediyor! Düğün Tarihi Belli

İbrahim Tatlıses, Bodrum'daki evinde manevi kızı Didem Carus'un isteme törenine ev sahipliği yaptı. Duygusal anların yaşandığı gecede düğün tarihi de belli oldu.

İbrahim Tatlıses Manevi Kızını Gelin Ediyor! Düğün Tarihi Belli
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-08-2026 22:04

İbrahim Tatlıses bu kez ne yeni bir açıklamasıyla ne de sahne performansıyla gündemdeydi. Usta sanatçı Bodrum'daki evinde düzenlenen anlamlı bir törenle manevi kızı Didem Carus'un mutluluğuna ortak oldu. Aile yakınlarının katıldığı isteme töreninde sıcak ve duygusal anlar yaşanırken samimi görüntüler de dikkat çekti.

Manevi Kızını Kendi Elleriyla İstedi

Bitez'deki evinin bahçesinde gerçekleşen törende Didem Carus ile işletmeci Orkan Çömlekçi'nin aileleri bir araya geldi. Geleneksel kız isteme merasimi sade ama oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleşti.

İbrahim Tatlıses de manevi babası olduğu Didem Carus'u büyük bir gurur ve mutlulukla Orkan Çömlekçi'ye verdi. Tören boyunca zaman zaman duygulanan usta sanatçının mutluluğu yüzünden okunuyordu.

Anlamlı Hediyesi Dikkat Çekti

Bu özel günü unutulmaz kılmak isteyen Tatlıses, manevi kızına beşi bir yerde altın hediye etti. Davetlilerin de dikkatini çeken bu jest, törenin en çok konuşulan ayrıntılarından biri oldu.

Aile üyeleri ve yakın dostların katıldığı organizasyonda herkes genç çiftin heyecanına ortak olurken, bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. İsteme merasiminin ardından müzik başladı ve davetliler halay çekerek bu mutlu günü kutladı. Eğlenceli anların yaşandığı gecede samimi görüntüler ortaya çıktı. Bodrum'daki ev adeta küçük bir aile buluşmasına ev sahipliği yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan kareler de kısa sürede ilgi görürken, çift için çok sayıda tebrik mesajı paylaşıldı.

Düğün Tarihi de Netleşti

İsteme töreniyle birlikte merak edilen düğün tarihi de belli oldu. Edinilen bilgilere göre Didem Carus ile Orkan Çömlekçi'nin nikâh masasına eylül ayında oturması planlanıyor.

Tatlıses'in manevi kızının en mutlu günlerinden birine ev sahipliği yapması ise hem davetlileri hem de sevenlerini duygulandıran en özel detaylardan biri oldu.

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