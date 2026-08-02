Gel Konuşalım'da Büyük Değişim! Yeni Ekip Ekrana Çıkıyor

TV8'in sabah kuşağında ilgiyle takip edilen Gel Konuşalım programında önemli bir değişiklik yaşanıyor. Yeni yayın dönemine hazırlanan program izleyiciyi bu kez yenilenen sunucu kadrosuyla karşılamaya hazırlanıyor. Yapılan değişiklikle birlikte ekran başındaki enerji de tamamen farklı bir havaya bürünecek gibi görünüyor.

Yeni Sunucular Belli Oldu

3 Ağustos Pazartesi gününden itibaren Gel Konuşalım ekranlara yeni isimlerle çıkacak. Programın sunuculuk koltuğunu artık Hakan Hatipoğlu ile Hanzade Durmuş paylaşacak.

Acun Medya bünyesinde uzun yıllardır farklı projelerde yer alan iki isim hafta içi her sabah canlı yayında magazin dünyasının en sıcak gelişmelerini izleyicilerle buluşturacak. Yeni ikilinin uyumu ve ekrana katacağı enerji ise şimdiden merak konusu oldu. Sunucu kadrosunda değişiklik yaşansa da programın en dikkat çeken isimlerinden Mehmet Üstündağ görevine devam ediyor.

Magazin kulislerinden özel bilgileri ve perde arkasında yaşanan gelişmeleri paylaşmayı sürdürecek olan Üstündağ yeni sunucu ekibiyle birlikte yine masadaki yerini alacak. Böylece programın alışılan magazin yorumları ve özel haber çizgisi korunmuş olacak.

Yaz Başarısı Devam Ediyor

Gel Konuşalım yaz sezonunda yakaladığı başarılı reytinglerle dikkat çekmişti. İzleyiciden gelen ilgi sayesinde programın kış sezonunda da yayın hayatına devam etmesi neredeyse kesinleşmiş durumda.

Yapım ekibi de bu başarıyı daha da ileri taşımak için kadroda değişikliğe giderek yeni bir başlangıç yapmayı tercih etti.

Sabah Kuşağında Rekabet Kızışıyor

Televizyon kanallarında sabah kuşağı rekabeti her geçen gün daha da hareketlenirken Gel Konuşalım da yeni kadrosuyla bu yarışta iddiasını korumaya hazırlanıyor.

Magazin haberleri, özel röportajlar, kulis bilgileri ve sürpriz konuklarla ekrana gelecek programın yeni dönemi özellikle sadık izleyiciler tarafından şimdiden merakla bekleniyor. Bakalım Hakan Hatipoğlu ve Hanzade Durmuş ikilisi programa beklenen yeni enerjiyi katabilecek mi?