Dua Lipa'nın Yanındaki Türk Güzel Zeynep Oktay Sosyal Medyayı Karıştırdı

Kosova'da düzenlenen Sunny Hill Festivali'nde sahneye çıkan Manifest, sadece performansıyla değil, festivalin kurucusu Dua Lipa ile bir araya gelmesiyle de gündem oldu. Özellikle grubun üyelerinden Zeynep Oktay'ın Dua Lipa ile verdiği pozlar sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi. Fotoğrafları gören binlerce kişi yorum yaparken, yıllar önce dünya yıldızlarıyla aynı kareye giren Türk ünlüler yeniden konuşulmaya başladı.

Zeynep Oktay'ın Fotoğrafları Büyük İlgi Gördü

Festival öncesinde kuliste Manifest ekibiyle buluşan Dua Lipa'nın samimi tavırları dikkat çekti. Genç müzisyenlerle sohbet eden dünyaca ünlü yıldız, onlara başarı dileklerini iletti. Festival sırasında da Manifest'i ön sıralardan izlediği ve performanslarını cep telefonuyla kaydettiği anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ancak gecenin en çok konuşulan detayı, Zeynep Oktay ile Dua Lipa'nın birlikte verdiği kare oldu. Kullanıcılar Zeynep'in doğal güzelliği, enerjisi ve duruşuyla ilgili yüzlerce yorum yaptı.

Eski Kareler Yeniden Gündeme Geldi

Bu fotoğrafların ardından sosyal medyada adeta nostalji rüzgarı esti. Kullanıcılar, geçmiş yıllarda dünya yıldızlarıyla objektif karşısına geçen Türk ünlülerin fotoğraflarını yeniden paylaşmaya başladı.

En çok konuşulan karelerden biri, yıllar önce çekilen Merve Boluğur ile Adriana Lima fotoğrafı oldu. Bunun yanında Serenay Sarıkaya'nın Bella Hadid ile verdiği pozlar da yeniden dolaşıma girdi. Paylaşımların altına yapılan yorumlarda birçok kişi Türk kadınlarının güzelliğine dikkat çekti.

Festivalin En Çok Konuşulan Anlarından Biri Oldu

Manifest'in uluslararası bir festivalde sahne alması zaten büyük ilgi görürken, Dua Lipa ile yaşanan bu samimi buluşma geceye damga vurdu. Zeynep Oktay'ın paylaşılan kareleri kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Festivalden geriye sadece başarılı bir performans değil, uzun süre konuşulacak fotoğraflar ve sosyal medyada başlayan güzellik tartışmaları da kaldı.