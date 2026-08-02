Cem Yılmaz Paylaştı! Uraz Kaygılaroğlu Bambaşka Biri Oldu

Cem Yılmaz'ın uzun zamandır heyecanla beklenen yeni filmi G4G için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Çekimlerden ara ara paylaşımlar yapan Cem Yılmaz bu kez Uraz Kaygılaroğlu ile çekilmiş yeni bir kare yayınladı. Ancak fotoğrafta en çok dikkat çeken şey filmin kendisi değil Uraz Kaygılaroğlu'nun bambaşka görünümü oldu.

Özellikle son dönemde Yeraltı dizisindeki Bozo karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun yeni tarzı sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

Yeni Rolü İçin Baştan Aşağı Değişti

Paylaşılan karede Uraz Kaygılaroğlu'nun saç ve sakal tarzındaki büyük değişim hemen fark edildi. Oyuncunun yeni rolü için imajını tamamen yenilediği görülürken takipçileri de yorum yapmadan duramadı.

Bazıları yeni tarzını oldukça başarılı bulurken bazı sosyal medya kullanıcıları ise ilk bakışta oyuncuyu tanımakta zorlandıklarını söyledi. Fotoğraf kısa sürede binlerce kez paylaşıldı ve farklı platformlarda konuşulmaya başladı.

G4G Heyecanı Giderek Büyüyor

G4G filmi yıllar önce başlayan ve geniş bir hayran kitlesi kazanan G.O.R.A. evrenine yeni bir hikâye ekleyecek. Filmde Arif'in oğluyla yeniden bağ kurmaya çalışırken yaşadığı maceralar anlatılacak.

Hikâyede ayrıca Demon'un algoritmalarla yönettiği sisteme karşı verilen mücadele de önemli bir yer tutacak. Bilim kurgu ile komediyi buluşturan yapım serinin hayranları tarafından şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Setten Gelen Her Kare Olay Oluyor

Cem Yılmaz çekim süreci boyunca zaman zaman setten fotoğraflar paylaşarak merakı canlı tutuyor. Her yeni karede oyuncuların kostümleri ve karakter görünümleri ayrı ayrı gündem oluyor.

Bu kez de Uraz Kaygılaroğlu'nun tamamen değişen imajı sosyal medyanın en çok konuştuğu detaylardan biri haline geldi. Görünen o ki film vizyona girmeden önce bile G4G hem oyuncu kadrosu hem sürprizleriyle adından söz ettirmeye devam edecek.