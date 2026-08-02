Şahane Pazar Geri Döndü! Uygur Kardeşler Bombayı Patlattı

Bir döneme damga vuran eğlence programı Şahane Pazar tam 25 yıl sonra yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ancak bu kez televizyon ekranlarında değil sahnede olacak. Süheyl ve Behzat Uygur'un yıllarca sunduğu ve milyonları ekran başına toplayan efsane program yepyeni bir konseptle geri dönüyor.

Efsane Program Bu Kez Sahnede Olacak

Şahane Pazar denince birçok kişinin aklına eğlenceli yarışmalar kahkaha dolu anlar ve unutulmaz pazar akşamları geliyor. İşte o atmosfer şimdi sahneye taşınıyor.

Hazırlıkları devam eden "Şahane Pazar Sahnede" gösterisinde sadece sunum değil, tam anlamıyla büyük bir şov izleyiciyi bekliyor. Yaklaşık 80 kişilik dev prodüksiyon ekibiyle hazırlanan gösteride canlı orkestra, dans gösterileri ve birbirinden renkli sürprizler yer alacak.

Üstelik bu kez seyirciler sadece izleyen taraf olmayacak. Gösterinin birçok bölümünde izleyiciler de eğlencenin bir parçası haline gelecek.

Unutulmayan Oyunlar Geri Geliyor

Programın hafızalara kazınan yarışmaları da yeni haliyle yeniden sahneye taşınıyor. Bir dönemin en sevilen bölümleri arasında yer alan Belediye Çukuru, Bardak Oyunu ve Yüzük Oyunu günümüz izleyicisine uygun şekilde yeniden düzenlendi.

Hem eski izleyicilere nostalji yaşatacak hem genç kuşağa farklı bir eğlence deneyimi sunacak bu oyunların, gösterinin en çok ilgi gören bölümleri olması bekleniyor.

Türkiye Turnesi İçin Geri Sayım Başladı

Uygur Kardeşler yıllar sonra yeniden hayat verecekleri bu projeyle eski günlerin sıcaklığını sahneye taşımayı hedefliyor. Eğlence, müzik ve interaktif oyunların bir arada olacağı gösteri için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

"Şahane Pazar Sahnede" yalnızca tek bir şehirle sınırlı kalmayacak. Gösteri, planlanan Türkiye turnesi kapsamında birçok şehirde seyirciyle buluşacak. Görünen o ki yıllar sonra geri dönen bu efsane hem nostalji sevenleri hem yeni nesli aynı salonda buluşturacak.