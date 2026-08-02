Bennu Gerede'nin Boynundaki Kolyenin Sırrı Şoke Etti!

Bennu Gerede alışılmışın dışındaki yaşam tarzı ve yaptığı cesur açıklamalarla yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Bu kez de katıldığı bir YouTube programında boynunda taşıdığı kolyeyle dikkat çekti. İlk bakışta sıradan bir takı gibi görünen kolyenin ne amaçla tasarlandığını açıklayınca sosyal medyada adeta yorum yağmuru başladı.

Kolyesinin Sırrını Kendisi Anlattı

Program sırasında Gerede'ye boynundaki dikkat çekici kolye soruldu. Bunun üzerine ünlü isim taktığı aksesuarın aslında rose altından üretilmiş taşınabilir bir yetişkin ürünü olduğunu söyledi.

Bu açıklama stüdyoda şaşkınlık yaratırken sosyal medyada da kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Pek çok kişi açıklamayı şaşırtıcı bulurken bazı kullanıcılar ise Gerede'nin her zamanki gibi tabuları zorlayan tavrını sürdürdüğünü dile getirdi.

Kullanım Nedeniyle İlgili Dikkat Çeken Sözler

Bennu Gerede bu kolyeyi her gün kullanmadığını özellikle vurguladı. Bazı zamanlarda yanında bulundurmayı tercih ettiğini söyleyen Gerede pratik olduğu için böyle bir ürünü kolye şeklinde taşımayı seçtiğini anlattı.

Programdaki açıklamaları kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılırken farklı görüşler de peş peşe geldi. Kimileri bu kadar özel bir konunun açık şekilde konuşulmasını cesur bulurken kimileri ise açıklamaları oldukça şaşırtıcı olarak değerlendirdi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bennu Gerede'nin yaptığı açıklamalar kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Özellikle kolyenin gerçek amacının ortaya çıkması kullanıcılar arasında geniş yankı uyandırdı.

Sıra dışı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Gerede bu kez de tek bir aksesuar üzerinden magazin dünyasında uzun süre konuşulacak yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş oldu.