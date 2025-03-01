Yasemin Şefkatli hastanelik oldu! Takipçilerini korkuttu

Sosyal medyada aktif olan fenomen Yasemin Şefkatli, 697 bin takipçisine ulaşan son Instagram paylaşımıyla gündemde. Her zaman sevimli ikizleri Ayel ve Emir ile paylaşımlar yapan Şefkatli, son gönderisinde yaşadığı rahatsızlığı takipçilerine duyurdu.

Yasemin Şefkatli hastanelik oldu! Takipçilerini korkuttu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-03-2025 10:35

Sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla dikkat çeken Yasemin Şefkatli, son paylaşımıyla takipçilerini endişelendirdi. 697 bin takipçisi bulunan fenomen, ikizleri Ayel ve Emir ile yaptığı sevimli paylaşımlar yerine bu kez hastane odasından bir fotoğraf yayınladı.

Gece boyunca şiddetli karın ağrısı çektiğini belirten Şefkatli, eşi İdo Tatlıses'in kendisini hastaneye götürdüğünü söyledi. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Şefkatli, “Dün gece karın ağrısından kıvranıyordum, İdo sağ olsun hastaneye getirdi. Bugün daha iyiyim, midemi üşütmüşüm” ifadelerini kullandı.

Takipçileri Şefkatli’ye geçmiş olsun dileklerini iletirken, fenomenin kısa sürede sağlığına kavuşması temenni ediliyor.

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