Yasemin Sakallıoğlu’ndan Şok İtiraf: "İbrahim Büyükak’la O Dedikoduyu Yapmanız Lazım!"

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, magazin dünyasının sevilen isimlerinden İbrahim Büyükak hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Galataport İstanbul’da objektiflere yansıyan Sakallıoğlu, meslektaşıyla olan samimi dostluğuna ve eğlenceli anlarına değindi. Birçok ünlü isimle yakın arkadaş olduğunu belirten başarılı komedyen, özellikle Büyükak ile vakit geçirmenin kendisine büyük keyif verdiğini vurguladı. Sakallıoğlu'nun bu samimi itirafları, sosyal medyada kısa sürede geniş bir yankı uyandırdı.

"Dünyanın En Güzel Dedikodu Yapan İnsanı"

Yasemin Sakallıoğlu, meslektaşı İbrahim Büyükak’ın sohbet yeteneğine duyduğu hayranlığı esprili bir dille ifade etti. Büyükak ile yapılan sohbetlerin tadının bir başka olduğunu dile getiren komedyen, "Dünyanın en güzel dedikodu yapan insanıdır. Tam tadında, ne eksik ne fazla... O dozu hiç kaçırmıyor" şeklinde konuştu. Sakallıoğlu, Büyükak'ın anlatım tarzındaki dengeyi överken, bu durumun aralarındaki dostluğu daha da eğlenceli hale getirdiğini belirtti.

Annemle Harika Anlaşırlar

Ünlü komedyen, esprili açıklamalarına ailesini de dahil ederek konuşmasını sürdürdü. Annesinin de sohbeti ve gelişmeleri takip etmeyi çok sevdiğini belirten Yasemin Sakallıoğlu, bu iki ismin bir araya gelmesi durumunda ortaya çıkacak manzarayı hayal etti. "Annem de dedikoduyu çok sever, bence bir araya gelseler harika anlaşırlar" diyen Sakallıoğlu, magazin dünyasındaki dostlukların sahne dışındaki neşeli yüzünü bir kez daha kanıtladı. Galataport'taki neşeli tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, yeni projeleri öncesinde moral depoladığını da sözlerine ekledi.