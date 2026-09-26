Yasemin Sakallıoğlu'ndan Bebeğinin Yüzünü Saklayanlara Sitem Dolu Sözler!

Eğlenceli videoları, sahne gösterileri ve samimi tarzıyla milyonların sevgisini kazanan ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu yine kendine has üslubuyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Son dönemde sosyal medyada popülerleşen ve çocuklarının yüzünü göstermeyen ünlü isimleri hedef alan Sakallıoğlu nazar endişesiyle yapılan paylaşımlara esprili ama bir o kadar da sert bir dille sitem etti.

Dokuz Ay Evde Papatya mı Besliyorsun?

Günlük hayatta karşılaştığı absürtlümleri sahnesine ve sosyal medyasına taşıyan Sakallıoğlu hamilelik sürecinden başlayarak bebeklerinin yüzünü çiçek, böcek ya da kalp emojileriyle kapatanlara takıldı. Konuyla ilgili kahkaha tufanı koparan açıklamalar yapan ünlü komedyen şu ifadeleri kullandı:

"Hatta bazen insanların çocuğu oluyor ya dokuz ay papatya koyuyor kafasına ya. Dokuz ay evde papatya mı besliyorsun kardeşim? Bunun hiçbir yüzü, gözü, kaşı yok. Ya bu çocuğu paylaşmayın. Yalan mı? Ben sinirleniyorum bir de tek senin çocuğun mu var? Tüm dünya nazarı toplandı senin çocuğuna mı geliyor? Ne çocuklar var ya, ne kadar güzel bebekler... Şampuan ve bebek bezi reklamlarında o kadar güzel bebekler var, hala yaşıyorlar. Bu kadar korkmayın ya!"

Görmediğim Bir Şeye Takamam Abi!

Nazar korkusuyla bebeklerin yüzünün gizlenmesini eleştiren Sakallıoğlu olayın ucunu esprili bir dille altın takma merasimlerine bağladı. Hayranlarını ve takipçilerini kahkahaya boğan çıkışını şu sözlerle sürdürdü:

"Kardeşim projeni paylaşıyorsun, hayırlı olsun diyorum. Bikini paylaşmışsın, taş gibisin diyorum. Bir tek bebeğini mi saklıyorsun benden? O kadar şeye nazar değmedi, tüm Türkiye senin bebeğine nazar edecek! Olmaz! Alırız bir altınımızı, takarız, ne var yani? Ben bebeğini göstermeyene altın da takmıyorum. Bu kadar! Görmediğim bir şeye takamam abi, görmüyorum ki. Nerede bu? İstemiyorum yani, evet..."

Yasemin Sakallıoğlu'nun bebek paylaşımları üzerinden yaptığı bu eğlenceli ve dobralık dolu sitem kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi ve kullanıcılar tarafından büyük destek gördü.