Şebnem Ferah'tan Yürek Burkan İtiraf: "Sayenizde Eksikliği Fark Ettim!"

Altı yıl sonra sahnelere dönen Şebnem Ferah KüçükÇiftlik Park'taki konserinde "Sayenizde eksikliği fark ettim" diyerek duygusal anlar yaşadı.

Şebnem Ferah'tan Yürek Burkan İtiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-09-2026 17:07

Altı yılı aşkın o uzun ve sessiz aranın ardından muhteşem bir dönüş yapan Türk rock müziğinin kraliçesi Şebnem Ferah sahnelerdeki fırtınasını estirmeye son sürat devam ediyor.

İstanbul'daki dördüncü konserinde KüçükÇiftlik Park'ı iğne atsan yere düşmeyecek şekilde dolduran binlerce hayranıyla buluşan ünlü sanatçı geceye damga vuran o samimi açıklamasıyla herkesi duygusal anlara boğdu.

"İnsan Sadece Şarkı Yazarak Kendini İfade Edince..."

Müziğe olan o dev tutkusunu ve sahnede olmanın kendisi için ne anlam ifade ettiğini her fırsatta hissettiren Şebnem Ferah hayranlarının karşısındaki o taze heyecanını yine gizleyemedi.

Konser sırasında sevenlerine içini döken usta sanatçı duygularını şu vurucu sözlerle dile getirdi:

"İnsan 30 yıl boyunca sadece şarkı yazarak kendisini ifade edince, konuşması gerektiğinde bazen ne söyleyeceğini şaşırıyor. Sizinle olmaktan inanılmaz mutlu ve huzurluyum. Meğer hayatlarımızın büyük bir anlamı eksikmiş... Sayenizde bunu bir kez daha çok net fark etmiş oldum."

Sanatçının bu derin ve buram buram vefa kokan sözleri konser alanını dolduran binler tarafından dakikalarca alkışlandı.

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Şebnem Ferah'ın bu görkemli geri dönüş konserine magazin, cemiyet ve spor dünyasından da katılım epey yoğundu. KüçükÇiftlik Park'taki bu dev müzik şöleninde Saadet Işıl Aksoy, Gaye Su Akyol, Ozan Dolunay ve milli voleybolcumuz İlkin Aydın gibi popüler isimler de en önden ritim tutanlar arasındaydı.

Gecenin en büyüleyici ve sürpriz anı ise Şebnem Ferah'ın repertuvarındaki üç efsane şarkısını kariyerinde ilk kez sadece piyano eşliğinde seslendirmesi oldu. Güçlü sesini akustik bir piyano zarafetiyle buluşturan rock kraliçesi müzikseverlere adeta rüya gibi bir İstanbul akşamı yaşattı.

Bakalım rock kraliçesinin bu fırtınalı konser serisi önümüzdeki günlerde yeni şehirlerle devam edecek mi...

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