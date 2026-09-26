Derya Uluğ Saçlarını Kestirdi! Yeni İmajı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Düğün hazırlıkları yapan Derya Uluğ uzun saçlarına veda ederek küt ve kısa bir model tercih etti. Ünlü şarkıcının yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü.

Derya Uluğ Saçlarını Kestirdi! Yeni İmajı Sosyal Medyayı İkiye Böldü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-09-2026 16:43

Başarılı sahne performansları güçlü sesinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Derya Uluğ imaj tazeledi. Uzun süredir birlikte olduğu müzisyen Asil Gök ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü şarkıcı düğün öncesi yaptığı radikal değişiklikle hayranlarını şaşırttı.

Uzun Saçlarını Kısacık Kestirdi 

Geçtiğimiz dönemlerde saç rengini sarıya çevirerek tarzında küçük bir değişim yapan Uluğ bu kez uzun saçlarına tamamen veda etti. Küt ve kısa bir saç modelini tercih eden başarılı sanatçı taze ve modern imajıyla ilk kez sahne karşısına çıktı. Değişim kararını uzun zamandır düşündüğünü ve bu adımı atmanın kendisi için özel olduğunu belirten Derya Uluğ'un yeni tarzı kısa sürede en çok konuşulan magazin olaylarından biri oldu.

Sosyal Medyada Fikir Ayrılığı

Ünlü şarkıcının küt kesim yeni saçları sosyal medyada kısa sürede gündem olarak kullanıcıları ikiye böldü. Takipçilerinin bir kısmı bu cesur ve modern tarzın Derya Uluğ'a çok yakıştığını belirterek övgü dolu yorumlar yaptı. Bir diğer kesim ise ünlü şarkıcıya uzun saçın çok daha fazla yakıştığını savunarak eski haline duydukları özlemi dile getirdi.

Müzik çalışmalarının yanı sıra heyecanla beklenen düğünü ve yenilenen imajıyla adından söz ettirmeye devam eden Derya Uluğ sosyal medyanın odak noktasında yer almayı sürdürüyor.

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