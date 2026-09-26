Beren Saat'e Dev Teklif: 2 Milyon Verenler Var!

İlk albümü Exuberance'ı çıkaran Beren Saat'e sahneye çıkması için dev teklifler geliyor. Ünlü oyuncuya konser için 2 milyon verenler olduğu iddia edildi.

Beren Saat'e Dev Teklif: 2 Milyon Verenler Var!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-09-2026 16:13

Başarılı oyunculuk kariyerinin ardından müzik dünyasına iddialı bir adım atan Beren Saat tamamen İngilizce 6 şarkıdan oluşan ilk stüdyo albümü Exuberance ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Albüm çıkışının ardından sosyal medyada hem eleştirilerin hem de yoğun ilginin odağı olan ünlü isme konser sahnesine çıkması için astronomik rakamlarla teklifler yağdığı öne sürüldü.

Honey Bee Klibiyle 24 Saatte 500 Bin İzlenme

Müzik kariyerine CapitaliZoo adlı şarkısıyla adım atan Beren Saat ardından Exuberance albümünü dinleyicilerle buluşturmuştu. Albümdeki ikinci klip çalışmasını Honey Bee adlı şarkısına çeken ünlü sanatçı kısa sürede büyük bir dijital etkileşim yakaladı. Klip yayınlandığı ilk 24 saat içerisinde 500 binden fazla görüntülenme elde ederek sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Albüm kimileri tarafından eleştirilse de müzik dünyasındaki merak ve ilgi bir an olsun azalmadı.

Rakamı 2 Milyona Çıkaranlar Bile Var

Gazeteci Müge Dağıstanlı kaleme aldığı yazısında Beren Saat'in müzik sektöründeki bu hareketliliğine ve sahne tekliflerine dikkat çekti. Yoğun dizi setlerinde haftanın 6 günü çalışmak yerine kısa sürede sahne alarak yüksek kazançlar elde etmenin cazibesine değinen Dağıstanlı şu ifadeleri kullandı:

"Haftanın 6 günü dizi setlerinde yorulmak yerine bir gecede 2 saat sahnede kalıp aynı rakamları kazanmak bir oyuncu için daha parlak ve rahat. Keza aynı durum Beren Saat için de geçerli… Capitali Zoo şarkısıyla sosyal medyada çokça konuşulan hatta ti'ye alınan Beren Saat de art arda sahne teklifleri alıyor. Rakamı 2 milyona çıkaranlar bile var."

Sosyal medyada ve magazin kulislerinde geniş yankı uyandıran bu iddiaların ardından Beren Saat'in sahne tekliflerini kabul edip etmeyeceği ise şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

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