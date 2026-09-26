Hazar Ergüçlü'den Yıllar Sonra Gelen Medcezir İtirafı

Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran kült dizi Medcezir üzerinden yıllar geçmesine rağmen anılarıyla ve oyuncularının açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak Bebek'te bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü efsane diziye ve eski rol arkadaşlarına duyduğu derin özlemi dile getirdi.

Canım Medcezir Özlemez Olunur mu?

2013-2015 yılları arasında yayınlanan ve milyonları ekrana kilitleyen Medcezir dizisinde hayat verdiği Eylül karakteriyle hafızalara kazınan Hazar Ergüçlü muhabirlerin yönelttiği sorular karşısında duygusal anlar yaşadı. Diziye ve o döneme olan hayranlığını gizlemeyen ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Evet onu nasıl anmayız? Canım Medcezir özlemez olunur mu? Çok güzel bir ekipti, çok güzel bir zamandı. Benim için hayatımın unutulmazları arasındadır. Oradaki dostluklarımız, canım hepsi..."

Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy ve Eski Ekibe Selam Gönderdi

Daha önce Taner Ölmez'in de gündeme getirdiği "yıllar sonra yeniden bir araya gelme" fikrine duyduğu heyecanı paylaşan Ergüçlü eski rol arkadaşlarıyla yeniden aynı projede yer almayı çok isteyeceğini belirtti. Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy ve Taner Ölmez başta olmak üzere tüm ekibe olan sevgisini vurgulayan başarılı oyuncu "Keşke... Ya, o ekipten gelecek her şeyi çok isterim. Serenay, Çağatay, Taner, Barış abi, herkes... Çok sevdiğim arkadaşlarım. Yönetmenimizi çok seviyorum. Ece canımız zaten, çok değerli bir senarist işleri apayrı bir yerde duruyor her zaman. Ya o ekip ne yapsa giderim her zaman" diyerek hayranlarını adeta heyecan dalgasına boğdu.

Ergüçlü'nün samimi ve vefa dolu açıklamaları kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelirken dizinin hayranları da sosyal medyada "Yeniden Medcezir ekibi bir araya gelsin" yönünde binlerce paylaşım yaptı.