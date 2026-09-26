Hande Erçel Peş Peşe Paylaştı: Siyahlar İçindeki Pozları Beğeni Yağmuruna Tutuldu!

Sosyal medya hesabından siyah elbiseli pozlarını paylaşan Hande Erçel zarafeti ve güzelliğiyle kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Hande Erçel Peş Peşe Paylaştı: Siyahlar İçindeki Pozları Beğeni Yağmuruna Tutuldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-09-2026 16:25

Güzelliği, başarılı oyunculuğu ve sosyal medyadaki aktif paylaşımlarıyla adından sürekli söz ettiren Hande Erçel yine magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Tarzı ve zarafetiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı son siyah elbiseli paylaşımlarıyla takipçilerini adeta büyüledi.

Siyah Kombiniyle Kameralar Karşısına Geçti

Sosyal medya paylaşımlarıyla her defasında milyonlarca etkileşim alan Hande Erçel bu kez asil ve iddialı tarzıyla objektif karşısına geçti. Siyahlar içindeki zarif duruşuyla dikkat çeken ünlü oyuncu peş peşe paylaştığı fotoğraflarla adeta göz kamaştırdı. Kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Dünyanın Dört Bir Yanından Yorum Yağdı

Türkiye'deki hayranlarının yanı sıra uluslararası alanda da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Erçel'in paylaşımına dünyanın dört bir yanından övgü dolu mesajlar geldi. Fotoğrafların altı farklı dillerde yazılan binlerce yorumla dolarken ünlü makyaj sanatçısı Rıfat Yüzüak da gönderiye alkış emojisiyle destek veren isimler arasında yer aldı. Kusursuz tarzı ve doğal güzelliğiyle bir kez daha hayranlarından tam not alan ünlü oyuncunun bu kareleri günün en çok konuşulan olayları arasına girdi.

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